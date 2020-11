Man City : Messi au Barça, Guardiola reconnaît son double jeu

Dans : Premier League.

De nouveau interrogé sur l’avenir de Lionel Messi, Pep Guardiola a répété son souhait de le voir rester au FC Barcelone. Mais le manager de Manchester City a laissé entendre qu’il ne se gênerait pas pour récupérer son ancien joyau.

Retenu contre sa volonté cet été, Lionel Messi sera libre de partir dans quelques mois. Le maître à jouer du FC Barcelone a entamé la dernière année de son contrat et continue d’afficher une certaine lassitude du contexte catalan. C’est dans ces conditions que le manager de Manchester City Pep Guardiola a de nouveau exprimé son souhait de voir l’Argentin rester au Barça la saison prochaine. Tout en laissant entendre qu’il se verrait bien le récupérer chez les Citizens.

« Messi est un joueur de Barcelone. Si vous me demandez mon avis, en tant que personne, j'ai une énorme gratitude envers le Barça pour ce qu'ils ont fait pour moi. Déjà au centre de formation quand j'étais joueur, et ensuite comme entraîneur, ils m'ont absolument tout donner, a insisté l’Espagnol. Ce que je veux, c'est qu'il termine sa carrière là-bas. C'est ce que je veux. J'adorerais, je souhaiterais, je l'ai dit je ne sais combien de fois, peut-être des milliers de fois. »

« Je ne peux rien dire d’autre… »

« En tant que supporter du Barça, j'aimerais que Leo termine là-bas. Mais son contrat expire à la fin de la saison et je ne sais pas ce qui se passera dans sa tête. Bien sûr, c'est un joueur de Barcelone pour le moment. Et le marché des transferts ouvrira en juin et juillet. Donc on a des matchs incroyables et des objectifs à atteindre. C'est seulement la moitié de nos pensées. Pour le reste, je ne peux rien dire d'autre, comme d'habitude », a prévenu Guardiola, qui ne s’interdira pas de profiter des malheurs du Barça si Messi ne prolonge pas.