Louis Van Gaal détruit Manchester United en une phrase

Considéré comme l’un des deux favoris pour le poste d’entraineur de Manchester United, Erik ten Hag fait partie de la glorieuse école néerlandaise des techniciens.

Les Red Devils sont déjà passés par là entre 2014 et 2016 quand ils ont confié le poste à Louis Van Gaal. Cela s’est traduit par un fiasco, avec simplement une FA Cup de remportée, et le plus petit pourcentage de victoires pour un coach de MU depuis 1986. Même le départ s’est mal passé, puisque Van Gaal n’hésite désormais plus à cracher sur le club anglais depuis lors. Revenu sur le devant de la scène avec son retour à la tête de la sélection des Pays-Bas, le technicien de 70 ans ne souhaite pas voir son compatriote signer à Manchester United. Dans son langage toujours très franc, Van Gaal l’a fait savoir pour The European Lord, donnant dans le même temps le fond de sa pensée sur les pensionnaires d’Old Trafford.

Manchester United n'est pas un club de football

« Erik ten Hag est un grand entraîneur et c’est toujours bon pour Manchester United. Mais Manchester United est un club commercial. Ce sont des choix difficiles pour un entraîneur. Il vaut mieux aller dans un club de football », a lancé Louis Van Gaal, qui n’a pas gardé un bon souvenir de son passage chez les Red Devils. C’est visiblement réciproque, même si l’entraineur néerlandais n’avait pas traité Manchester United de club commercial au moment d’empocher son salaire de 10 millions d’euros par an quand il est arrivé en 2014. Sans compter qu’il avait quitté le club en 2016 tout en négociant pour toucher une grande partie de sa dernière année de contrat, avec un chèque de 6 millions d’euros pour partir un an plus tôt que prévu. Cela après avoir fait savoir qu’il était prêt à partir pour zéro euro s’il n’atteignait pas les objectifs fixés en début de saison, avant de reprocher, déjà à l’époque, au club anglais la gestion de son cas et le manque de confiance en lui.