Liverpool ‍: Une voiture fonce volontairement dans la foule

La parade des joueurs de Liverpool dans les rues de la ville a tourné au drame ce lundi. En fin d'après-midi, une voiture a volontairement foncé dans la foule, faisant de nombreux blessés. Le conducteur a été interpellé.

Afin de célébrer le titre de champion d'Angleterre avec les habitants de la ville, les Reds défilaient à bord d'un bus à impérial ce lundi. Mais la fête a mal tourné, puisque comme on peut le voir sur plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, un automobiliste a percuté de nombreux supporters, le conducteur semblant délibérément viser les personnes présentes à cette parade. Selon les médias anglais, il y aurait plusieurs blessés graves. La police a interpellé le conducteur du véhicule, lequel a failli être lynché par des témoins de cette terrible scène.

🚨 GRAPHIC WARNING



A car has ploughed into Liverpool’s Premier League Parade this evening, injuring many. pic.twitter.com/FSoRY1ONmj