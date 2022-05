Liverpool : Mohamed Salah est le meilleur, la preuve est là

Dans : Premier League.

Par Alexandre Chochois

Meilleur buteur et meilleur passeur de Premier League anglaise cette saison, Mohamed Salah est sans contestation possible l'un des meilleurs attaquants de la planète. Selon lui, c'est même le meilleur. En toute humilité !

Pour la quatrième fois en cinq saisons de Premier League sous les couleurs de Liverpool, Mohamed Salah a atteint la barre des 22 buts. En prime, sur cet exercice, il a pulvérisé son record de passes décisives (13). Une polyvalence qui force le respect pour l'ailier international égyptien de 29 ans. On comprend mieux pourquoi les Reds sont en course pour réaliser un quadruplé historique Ligue des champions, Premier League, FA Cup et Coupe de la Ligue. Pourtant, le gaucher révélé en Europe au FC Bâle n'était pas forcément destiné à une telle carrière. Selon lui, le travail lui a permis de devenir le meilleur.

« Je suis le meilleur », affirme Mohamed Salah

Media day 𝐦𝐨de 😁📸 pic.twitter.com/uMJo3jp2W2 — Liverpool FC (@LFC) May 12, 2022

Dans un entretien accordé à nos confrères de beIN Sports, Mohamed Salah n'y est pas allé par quatre chemins pour affirmer sa supériorité. « Si vous me comparez à n'importe quel joueur à mon poste, pas seulement dans mon équipe mais dans le monde entier, vous constaterez que je suis le meilleur. Je me concentre toujours sur mon travail, je fais de mon mieux et mes statistiques sont la meilleure preuve de mes paroles », a notamment déclaré l'homme aux 47 buts en 83 sélections avec l'Égypte.

Mohamed Salah a aussi expliqué que son départ de Chelsea par la petite porte en 2015 n'a jamais entamé sa détermination : « Avant 2018, certains disaient que je ne pourrais rien faire après avoir quitté Chelsea, mais j'ai continué et j'ai fait de grandes choses, je pense de manière positive et j'essaie d'être sur le bon chemin. » Battu par le Real Madrid en finale de Ligue des champions 2018, blessé par Sergio Ramos, Salah semble très motivé à l'idée de retrouver les Merengues au Stade de France à la fin du mois : « Je me souviens de la dernière finale comme si c'était hier. J'espère que nous pourrons prendre notre revanche. » C'est dit !