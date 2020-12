Leeds : Un rituel de Bielsa déclenche la polémique

Dans : Premier League.

Les supporters de l’OM s’en souviennent, Marcelo Bielsa a pour habitude de dévoiler sa composition d’équipe lors des conférences de presse.

Lorsqu’il officiait sur le banc de l’Olympique de Marseille, le coach argentin dévoilait très souvent son onze de départ la veille des matchs. Cela n’a jamais véritablement choqué en France, mais les observateurs anglais sont visiblement plus pointilleux. Et pour cause, « El Loco » a été taxé de suffisance voire d’arrogance après la défaite de Leeds contre West Ham, précisément car il avait dévoilé sa composition la veille du match. Une habitude que Marcelo Bielsa va modifier afin de s’éviter de nouvelles polémiques comme il l’a indiqué devant les médias ce mardi.

« Rien à ce sujet n'était irrespectueux. Ce serait irrespectueux si nous pensions que connaître le onze de l'adversaire vous donne un avantage important. Mais pour moi, cela ne vous donne pas un avantage important. Donc à partir de maintenant, et pour éviter toute réaction, je ne donnerai plus d'informations sur les joueurs qui peuvent ou qui ne peuvent pas jouer le week-end. J’imagine que le manager de West Ham a estimé que j’anticipe sur l’équipe par vanité, et que je ne devrais pas nommer mon onze à l’avance. Mais j'ai juste donné ma composition de manière spontanée, après une question sur un poste précis. Je ne saurais pas quoi vous dire, je ne sais pas comment les autres l'interprètent ou comment les journalistes l'interprètent. Ce que je peux vous assurer, c'est que cela ne constitue pas un avantage pertinent de connaître le onze de l'équipe que vous affrontez avant le match » a indiqué Marcelo Bielsa, qui présente l’avantage de toujours enflammer les débats, que ce soit en France ou Outre-Manche…