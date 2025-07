Le salaire monstrueux d'Hugo Ekitike dévoilé

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Attendu mardi à Liverpool pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat, Hugo Ekitike va devenir l'un des footballeurs français les mieux payés de l'histoire.

Les supporters de Reds attendaient l'attaquant tricolore ce lundi, mais finalement pour des raisons d'organisation, le départ d'Hugo Ekitike vers Liverpool a été décalé à mardi. Selon Fabrizio Romano, l'ancien joueur du Stade de Reims et du PSG va signer un contrat le liant jusqu'en 2031 avec Liverpool, tandis que Francfort touchera 90 millions d'euros plus des bonus à hauteur de 5 millions d'euros. Un deal gigantesque pour le club de Bundesliga qui enchaîne régulièrement les gros transferts, puisque Francfort a vendu ces dernières années cinq attaquants pour 370ME. Mais, en rejoignant les Reds, le joueur de 23 ans va également être le grand gagnant sur le plan financier, puisque Patrick Berger, journaliste de Sky Sports Allemagne, révèle ce lundi le salaire d'Hugo Ekitike. Et on entre dans une nouvelle dimension pour le natif de Reims, qui sera l'un des joueurs français les mieux rémunérés de la planète, probablement derrière Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Ekitike touchera 16ME par saison

🔴 Hugo Ekitiké (23/🇫🇷) will earn around €15-16m gross per year at Liverpool. He‘ll be a #LFC player soon. 💰



Medical tomorrow, contract until 2031.

Eintracht receive €90m plus €5 in add-ons. @Plettigoal @SkySportDE — Patrick Berger (@berger_pj) July 21, 2025

Le journaliste allemand, qui avait été un des premiers à révéler le transfert d'Hugo Ekitike à Liverpool, précise que l'avant-centre touchera entre 15 et 16 millions d'euros par saison, et cela, sur un contrat de six ans, soit un total pas si loin que cela de 100 millions d'euros. Pas réellement connu en Angleterre avant que l'intérêt du club de la Mersey soit connu, Ekitike avait déjà pris un énorme coup de pression lorsqu'il avait quitté Reims pour le Paris Saint-Germain. Certains journalistes anglais se demandent si le joueur de 23 ans va supporter le poids énorme du maillot des Reds, surtout avec un tel salaire, lequel n'est pas anodin même à l'échelle de la Premier League.