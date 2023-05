Le Qatar menace Manchester United de racheter West Ham !

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Le Qatar s'impatiente devant les hésitations des propriétaires de Manchester United à vendre le club. Résultat, la perspective de racheter West Ham apparait.

La vente de Manchester United, dont la possibilité a été émise à l’automne tout de même, continue de prendre un temps fou. La famille Glazer hésite visiblement entre les différentes propositions, qui proviennent du Qatar par le biais du Cheikh Jassim, ou du milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe qui possède déjà INEOS ou l’OGC Nice. Visiblement, des éléments sont toujours en discussions alors que le Qatar a déjà fait savoir que sa récente offre rehaussée serait la dernière, et qu’il allait désormais falloir répondre.

West Ham, sept fois moins cher que Manchester United

La patience n’étant pas spécialement le point fort de l’Emirat dans ce type d’opération, cela tourne désormais aux menaces. En effet, selon le média espagnol El Pais, confirmé par le site CaughtOffside de Fabrizio Romano notamment, le businessman qatari a comme ambition de racheter un club de Premier League avant la fin de l’année. Et si ce n’est pas Manchester United, qui tarde à répondre, ce sera une autre formation. L’idée sera ainsi de se pencher sur le sort de West Ham, après s’être un temps intéressé à Tottenham. Le temps perdu ne l’est ainsi pas pour tout le monde, et le Cheikh Jassim a ciblé le club de Londres pour une éventuelle opération. Avec leur ferveur populaire et leur soif de se battre pour des trophées, les Hammers possèdent un profil intéressant, surtout avec leur nouveau stade de 62.500 places.

Le rachat de West Ham ne serait toutefois pas évident, sachant que les anciens pensionnaires d’Upton Park appartiennent à plusieurs investisseurs, et notamment David Sullivan, actionnaire majoritaire avec 51 % des parts et milliardaire gallois au sang chaud après son passé dans la pornographie ou la presse tabloïd. Le prix de West Ham serait toutefois beaucoup plus abordable pour le Qatar, qui aurait 1 millard d’euros à débourser pour se payer les Hammers dans leur totalité, en valeur estimée. Bien loin des 7 milliards d'euros envisagés pour racheter Manchester United.