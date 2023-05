Vente Man United : Le Qatar s'agace, une dernière offre record tombe

Dans : Premier League.

Manchester United est en vente depuis quelques mois maintenant. Jim Ratcliffe (INEOS) et le Sheikh Jassim se livrent une bataille sans pitié pour s'offrir les Red Devils.

La famille Glazer a mis Manchester United en vente depuis quelques mois. Les Red Devils sont un des clubs les plus cotés au monde et ne manquent donc logiquement pas de prétendants. Parmi les deux candidats finaux qui ont été retenus, on peut citer Jim Ratcliffe via Ineos et le Sheikh Jassim, leader du fonds QIB. Les deux personnalités milliardaires ont fait des offres qui ont de quoi séduire. Le premier offre près de 7 milliards, mais veut laisser une partie des parts à la famille Glazer, quand le Sheikh Jassim offre près de 6 milliards, mais avec la volonté de racheter 100% de Manchester United.

Un dénouement proche

🚨BREAKING NEWS 🚨

Sheikh Jassim final offer for #mufc in details:



➡️ £6.3B for 100% of #mufc

➡️ £1.2B invested in Old Trafford and Carrington.

➡️ £800M for all of the MUFC debts including in Transfers.

➡️ £1.5B in transfers and staf recruitment in the next 5 years. pic.twitter.com/VOULZIh2ZD — Manchester United Forever (@UnitedLatesNews) May 16, 2023

Cette situation incertaine entre les deux offres agace de plus en plus le fonds qatari. Selon les informations du Daily Mail, le Sheikh Jassim a fait une ultime offre, à prendre ou à laisser aux Red Devils. L'offre serait supérieure à 7 milliards d'euros. Plus d'un 1 milliard d'euros seraient investis pour Old Trafford et Carrington. Aussi, le Qatar propose 920 millions pour racheter toutes les dettes de United, y compris concernant les transferts. Enfin, une enveloppe de plus d'1,5 milliard serait allouée aux transferts et au personnel pour les 5 prochaines années. C'est désormais à Jim Ratcliffe de répondre mais surtout à la famille Glazer de prendre une décision, car il n'y aura plus d'offre qui sera faite provenant du Sheikh Jassim. Il se dit qu'en cas de rachat de Manchester United, le Qatar tentera de faire des gros coups dès cet été. Et la venue de Neymar est l'une des priorités du club mancunien. Mais on en est encore loin, car la presse anglaise maintient que Jim Ratcliffe reste le grand favori pour reprendre les rênes des Red Devils.