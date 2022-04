La police enquête sur Cristiano Ronaldo

Dans : Premier League.

Par Nicolas Issner

Triste week-end pour Manchester United et Cristiano Ronaldo, en plein dans la polémique après avoir montré un comportement agressif auprès d'un supporter d'Everton. A la suite de cet incident, la police du Merseyside a confirmé l'ouverture d'une enquête.

Rien ne va plus à Manchester United, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. En effet, Cristiano Ronaldo est dans la pénombre après un comportement inadmissible en fin de rencontre et le début d'une enquête à son encontre par la police locale de Liverpool. Après le coup de sifflet final donné par M. Moss, sur le score de (1-0) pour Everton, Cristiano Ronaldo a commis l'irréparable en quittant la pelouse de Goodison Park. Irréparable, ce sera également l'état du téléphone portable de ce supporter des Toffees après avoir croisé la route du Portugais de 37 ans, impuissant ce samedi chez le mal classé de la Mersey. D'après The Sun, ce jeune supporter ne faisait que filmer le quintuple Ballon d'Or à sa sortie du terrain. « Je n'arrive pas à croire que je dise ça mais Ronaldo a arraché le téléphone de sa main alors qu'il l'enregistrait en train de sortir à la fin du match. Je suis choqué qu'un footballeur professionnel puisse agresser un enfant de cette façon. Si quelqu'un peut obtenir des vidéos de cela pour moi, je crois qu'elles sont déjà sur Instagram » a déclaré un témoin. La police du Merseyside examine les vidéos de cette scène devenue virale sur les réseaux sociaux, pour qualifier si oui ou non Cristiano Ronaldo avait bien eu un comportement violent. Un porte-parole de la police est en contact avec les deux clubs après des informations faisant état d'une agression présumée, même s'il ne s'agit que d'un mauvais geste.

CR7, des excuses et un beau cadeau à sa victime

E esse aqui que é extremamente nervosinho. Dia desses tava quase dando porrada num companheiro de profissão vs Liverpool, faz isso aí agora.

Vergonhoso. pic.twitter.com/kzRQL8GtJt — 🐊 ɪ́ᴄᴀʀᴏ ᴀɴᴀ́ʟɪsᴇs 🟡⚪ (@icaroanalises10) April 9, 2022

Connu comme étant un homme qui n'est pas facile à faire sortir de ses gonds, Cristiano Ronaldo est revenu sur cet incident et à tenu à s'excuser auprès du supporter d'Everton. « Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l'exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m'excuser pour mon emportement et, si possible, j'aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford en signe de fair-play et d'esprit sportif » a répondu CR7 sur ses réseaux sociaux après cette polémique. Manchester United et CR7 font la Une des tabloïds outre-Manche depuis cette défaite à Everton, qualifiée de « HONTE » et de « DISGRACE ». Sur les nerfs, Cristiano Ronaldo semble en bout de course comme les Red Devils, en train de voir s'éloigner la Ligue des champions depuis une septième place en Premier League. De son côté, la superstar mancunienne n'a marqué que quatre buts en 2022 avec MU. Période sombre.