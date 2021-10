L’Arabie Saoudite réserve une énorme surprise à Newcastle

Dans : Premier League.

Nouvelle directrice de Newcastle, Amanda Staveley est passée brutalement sur le devant de la scène en Angleterre.

Connue pour être une intermédiaire discrète mais redoutablement efficace dans le monde des affaires avec la péninsule arabique, la businesswoman de 48 ans a non seulement oeuvré pour le rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite, mais en a plus pris les commandes. Désormais patronne du club du nord de l’Angleterre, Staveley fait la Une de tous les journaux. Et contrairement à précédemment, elle ne cache plus sa vie de luxe, les paparazzis la mitraillant lors de ses soirées au restaurant ou en club. Sa petite escapade de samedi dernier avec son mari, et notamment le fait qu’elle ait pris un taxi pour un trajet de 30 secondes entre le restaurant et la boite de nuit où elle devait aller, a beaucoup amusé les Anglais. Mais c’est bien évidemment sur un autre terrain qu’Amanda Staveley sera attendue dans les prochaines semaines.

Une enveloppe mercato réduite...

Il y a tout d’abord le choix de l’entraineur, alors que Steve Bruce doit être éjecté prochainement, et que les candidats pour récupérer l’équipe actuellement relégable commencent à bomber le torse. Et il y a surtout le marché des transferts. Récemment, la presse anglaise s’est faite l’écho d’une première enveloppée modeste de la part des investisseurs pour se renforcer, avec un budget de 60 millions d’euros afin d’acheter des joueurs cet hiver. Pour une équipe à reconstruire, la dépense n’est pas hors-sol quand on connait la richesse des propriétaires saoudiens, tout simplement les plus fortunés de Premier League désormais.

mais une enveloppe extensible pour une folie

Mais une précision de taille est intervenue du côté de The Sun en ce début de semaine, à savoir qu’une rallonge pouvait être attribuée aux recruteurs de Newcastle en cas de belle opportunité. Cette rallonge pourrait monter jusqu’à 180 millions d’euros tout de même ! Autrement dit, si une possibilité pour faire une folie et se renforcer avec une star du football qui souhaite changer d’air se présente, la planche à billets pourrait bien tourner plus que prévu. A l’heure où Newcastle s’est penché sur les profils de Clément Lenglet, Nabil Fékir, Keylor Navas, Kalidou Koulibaly ou Philippe Coutinho, cette rallonge pourrait bien être nécessaire si l’un de ces transferts devait se réaliser.