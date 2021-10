L'Arabie Saoudite humiliée, la police anglaise enquête !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Les supporters de Crystal Palace ont réservé un drôle d'accueil à l'équipe de Newcastle samedi, et une banderole pointant du doigt l'Arabie Saoudite et le patron de la Premier League donne lieu à une enquête de police.

Pour son premier déplacement depuis le rachat du club par l’Arabie Saoudite, les Magpies se rendaient samedi à Crystal Palace, et le moins que l’on puisse dire est que les propriétaires du club du nord de l’Angleterre ont vite compris que leur venue en Premier League ne faisait pas le bonheur de tout de monde. Avant que les deux formations ne fassent leur entrée sur la pelouse de Selhurst Park, une banderole est apparue dans la tribune face aux joueurs, et c’est peu dire qu’elle a fait parler en Angleterre. Via un dessin, on voit Richard Masters, directeur exécutif de la Premier League, les pieds dans une flaque de sang avec un sac d’or devant lui, tandis qu’un représentant des Saoudiens tient un sabre et qu'une liste de faits reprochés à l’Arabie Saoudite, à savoir le terrorisme, la censure, les meurtres, la persécution, le non-respect des droits de l’homme est affichée.

On Saturday 23 October police received a report of an offensive banner displayed by Crystal Palace fans.



Officers are assessing the information and carrying out enquiries.



Any allegations of racist abuse will be taken very seriously. — Croydon MPS (@MPSCroydon) October 23, 2021

Du côté des autorités anglaises, l’apparition de cette banderole est prise très au sérieux, au point même qu’une enquête de police a été lancée, afin de savoir qui étaient les supporters de Crystal Palace à l’initiative de ce message. « Le samedi 23 octobre, la police a reçu un rapport faisant état d'une bannière offensante affichée par des fans de Crystal Palace. Les agents évaluent les informations et mènent des enquêtes. Toute allégation d'abus raciste sera prise très au sérieux », ont confié les forces de l’ordre, tandis que les supporters de Crystal Palace ont une nouvelle fois fait savoir leur fureur de voir Newcastle appartenir désormais à l’Arabie Saoudite : « Donner le feu vert à cet accord à un moment où la Premier League fait la promotion du football féminin et d'initiatives inclusives telles que les brassards arc-en-ciel, montre l'hypocrisie totale en jeu et démontre l'agenda sans âme de la ligue où les profits l'emportent sur tout ». Les prochains déplacements de Newcastle vont se faire sous haute surveillance.