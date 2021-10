L’Arabie Saoudite et Newcastle, un mariage qui tourne à Halloween

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Malgré un rachat récent par un consortium saoudien, le club de Newcastle ne va pas bien sportivement. 19e avec seulement quatre points et pas une victoire, Newcastle est en grande difficulté en Premier League.

Le club le plus riche du Monde. C’est ainsi que les observateurs du football nomment le Newcastle United Football Club depuis un mois. Suite au rachat par le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite plus exactement, avec la promesse d’un budget bien au-delà du milliard d’euros. Les rêves de Ligue des Champions des Magpies ont germé, oubliant bien vite que, sur le terrain, le club est plus proche du Championship (deuxième division anglaise) que de la C1. Englué en fond de classement, Newcastle n’a toujours pas gagné après dix matches. Avec quatre points, le club pointe au 19e rang, devançant seulement le cancre Norwich et ses deux points. Une situation à court-terme très alarmante, d’autant que le quart du championnat est déjà atteint. Les grandes ambitions saoudiennes se heurtent déjà à un club dont le niveau est très faible en Premier League.

Le mercato hivernal est attendu de pied ferme

L’inquiétude est de plus en plus visible dans la direction du club anglais, et du duo composé d'Amanda Staveley et de Mehrdad Ghodoussi. En effet, le club doit d’abord trouver un manager de renom pour remplacer Steve Bruce, limogé il y a deux semaines. L’intérimaire Graeme Jones ne faisant pas l’affaire sur le long terme. Ensuite, l’effectif doit être renouvelé selon Jones. « Nous avons besoin d'un nouveau visage », a t-il indiqué devant la presse. Une opération lifting retardée cet été par la vente tardive du club et qui doit attendre la période de mercato hivernale, à partir du mois de janvier. Dans deux mois au moins et d'ici là dix matches minimum pour une équipe limitée. Les millions saoudiens pourront acheter une équipe compétitive mais pas un classement décent. On s'inquiète ainsi, de plus en plus, de la situation dans laquelle sera Newcastle au classement au moment de la période des transferts. Et, le programme s'annonce copieux pour le club qui a déjà joué face à une bonne partie de ses concurrents pour le maintien et qui doit encore jouer Arsenal, Liverpool ou Manchester City avant la fin de l'année. À en juger le match et la défaite 0-3 face à Chelsea samedi, le royaume saoudien devra vite passer à la caisse pour sauver le club de la relégation et ses ambitions avec et il faudra également convaincre des joueurs de talent prêts à tenter ce challenge.