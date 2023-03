Julian Nagelsmann, l’improbable rebond à Tottenham ?

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Viré en fin de semaine dernière par le Bayern Munich, Julian Nagelsmann pourrait déjà rebondir à Tottenham, qui a licencié Antonio Conte.

Le jeu des chaises musicales n’a jamais aussi bien porté son nom. Trois jours après son renvoi du Bayern Munich, Julian Nagelsmann pourrait profiter du licenciement de l’un de ses confrères pour (déjà) rebondir. En effet, à en croire les informations de la presse anglaise, l’entraîneur allemand de 35 ans est le grand favori pour succéder à Antonio Conte, viré ce lundi par les dirigeants de Tottenham. En effet, des discussions sont en cours entre les représentants de Julian Nagelsmann et Daniel Levy, le président des Spurs. Ce dernier serait également séduit par Mauricio Pochettino mais un retour de l’ancien entraîneur du PSG à Tottenham est improbable ce qui place par conséquent Julian Nagelsmann comme le grand favori. Luis Enrique, qui a quitté la sélection espagnole après la Coupe du monde au Qatar, est également un nom qui circule activement à Tottenham. Reste que pour l’heure, c’est bien l’ex-entraîneur du Bayern Munich, remplacé en Bavière par Thomas Tuchel, qui tient la corde et qui pourrait débarquer dans les jours à venir pour terminer la saison et ouvrir une nouvelle ère à Tottenham.