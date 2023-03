La taupe était une femme, Nagelsmann viré à cause de sa petite amie

Licencié par le Bayern Munich, Julian Nagelsmann a payé le manque de régularité de son équipe. C’est du moins l’explication donnée par la direction. Mais en réalité, la relation de l’entraîneur avec une journaliste l’a peut-être poussé vers la sortie.

Un entraîneur en course pour le triplé n’est pas à l’abri. La preuve avec Julian Nagelsmann, viré par le Bayern Munich malgré des résultats plutôt satisfaisants. L’actuel deuxième de Bundesliga a préféré s’en séparer pour nommer Thomas Tuchel, dont la présentation ce samedi a permis à Oliver Kahn de s’expliquer.

« Nous avons le devoir et la responsabilité de nous concentrer sur la réussite sportive, s’est justifié le président du directoire. On s'est demandé d'où venait l'irrégularité dans les performances de notre équipe. Nous avons tout analysé de très près. Les choses ont commencé à changer un peu la saison dernière, avec des performances incohérentes. »

