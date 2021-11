Hugo Lloris viré de Tottenham par Conte

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Nouveau manager de Tottenham, Antonio Conte n’est pas connu pour faire des sentiments. Hugo Lloris pourrait en faire les frais.

Ses méthodes avaient beaucoup choqué à Chelsea, et cela lui avait valu quelques ennemis, notamment chez les cadres du club. La recette, qui a fonctionné par contre du côté de l’Inter Milan, ne devrait pas changer chez les Spurs. L’une de ses premières mesures concerne le capitaine de l’équipe, Hugo Lloris. L’ancien lyonnais arrive en fin de contrat au mois de juin, et si le manager italien apprécie ses qualités, il ne lui fait pas confiance pour l’avenir. L’idée serait donc, après 10 ans de services au sein du club londonien, de ne pas prolonger son contrat alors que le champion du monde aura atteint les 35 ans. Le Telegraph explique ainsi qu’Antonio Conte a fait son choix, et que Lloris peut d’ores et déjà se chercher un nouveau club s’il souhaite continuer sa carrière.

Jordan Pickford en choix numéro 1

De son côté, Antonio Conte a lui aussi déjà une idée pour la suite, puisqu’il aimerait faire signer Jordan Pickford. L’Anglais a connu une carrière mouvementée, mais semble s’être stabilisé du côté d’Aston Villa. Cela lui vaut une place en équipe d’Angleterre, où il approche de la barre des 50 capes. Le club de Birmingham est connu pour être dur en affaire, et pourrait ainsi provoquer un énorme investissement de la part de Tottenham. Mais Antonio Conte est sûr de son coup, et Hugo Lloris pourrait donc avoir un choix crucial à faire l’été prochain. Car si sa place en équipe de France reste au chaud, les premières rumeurs concernant la montée en puissance de Mike Maignan rappellent à Lloris que personne n’est à l’abri. Surtout que le portier du Milan AC, actuellement blessé, est un concurrent bien plus volontaire de prendre la place de numéro 1 que ne l’était Steve Mandanda par exemple.