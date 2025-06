Emiliano Martinez refuse Galatasaray, il rêve de MU

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Emiliano Martinez quittera Aston Villa dans les prochains jours. Le portier argentin est à la recherche d'un nouveau défi et il pourrait bien rester en Angleterre.

Aston Villa et Emiliano Martinez vont prochainement se séparer. Le gardien de but champion du monde veut relever un nouveau challenge afin de donner un nouvel élan à sa carrière. L'Argentin sait qu'il peut apporter à une équipe de très haut niveau. D'ailleurs, les formations intéressées par son profil sont nombreuses, que ce soit en Arabie saoudite ou en Europe. En Turquie, Galatasaray est chaud pour le récupérer pour en faire le remplaçant de Fernando Muslera. Si Emiliano Martinez n'a rien contre le fait de signer à Istanbul, il attend encore néanmoins l'appel d'un géant d'Angleterre...

Martinez attend un signe de Manchester United

Selon les informations de Bolavip, le gardien de but de 32 ans attend en effet l'appel de Manchester United. Sa priorité est de rester en Premier League et les Red Devils pourraient bien lui offrir le projet parfait. Surtout qu'André Onana est très loin de faire l'unanimité du côté d'Old Trafford. Si Manchester United veut avoir une chance de rafler la mise dans le dossier Martinez, le club anglais devra mettre le prix. Le natif de Mar Del Plata est encore sous contrat avec Aston Villa jusqu'en juin 2029 et le club de Birmingham veut plus de 40 millions d'euros pour le laisser filer. Outre Emiliano Martinez, Manchester United est également concentré sur les venues de Kim Min-jae (Bayern Munich), Hugo Ekitike (Francfort) ou encore Bryan Mbeumo (Brentford). La direction mancunienne sait qu'elle n'aura pas franchement le droit à l'erreur après une saison cauchemardesque vécue. United veut des joueurs pouvant apporter une réelle plus-value et de l'expérience à un groupe qui manque de repères.