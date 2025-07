Diogo Jota ‍: Les raisons de l’accidents dévoilées

L’enquête est encore en cours dans le décès de Diogo Jota et son frère André Silva la semaine dernière sur une route en Espagne, mais les premiers rapports d’expertise ne laissent guère de place au doute.

Les deux frères ont été victime d’un accident de la route causée par une vitesse excessive, ce qui a provoqué l’éclatement d’un pneu, et la projection du véhicule sur la barrière de sécurité, ont révélé les autorités espagnoles. La voiture s’est immédiatement embrasée sur le choc, ne laissant malheureusement aucune chance de survie aux deux footballeurs. Ce sont les bijoux portés par chacun qui ont permis de s’assurer de l’authentification notamment, et qui ont ainsi permis de savoir que c’était bien Diogo Jota qui conduisait en pleine nuit. « Tous les tests effectués jusqu'à présent indiquent que le conducteur du véhicule accidenté était Diogo Jota », ont fait savoir les autorités.

