Deux jours après le drame, Cristiano Ronaldo a repris l'entraînement

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

48 heures après la perte dramatique de son fils, Cristiano Ronaldo était ce mercredi à l'entraînement avec ses coéquipiers de Manchester United. CR7 pourrait retrouver très vite la compétition.

Lundi soir, Cristiano Ronaldo et sa compagne ont annoncé la mort de leur fils à la naissance dans un communiqué qui a plongé le monde du football, et pas que du football, dans la tristesse. Bien évidemment, la star de Manchester United n’était pas présente pour le déplacement des Red Devils, un choc au sommet de la Premier League marqué par le You’ll never walk alone chanté par tout Anfield à la 7e minute en référence à CR7. Une attention qui a touché la famille du joueur portugais, la sœur de Cristiano Ronaldo tenant à remercier, via les réseaux sociaux, les supporters de Liverpool pour cette attention. Mais, ce mercredi, le joueur de Manchester United a fait son retour à Carrington, le centre d’entraînement des Red Devils.

Cristiano Ronaldo présent samedi contre Arsenal ?

L’hommage d’Anfield à la 7e minute pour Cristiano Ronaldo. Quelle émotion !pic.twitter.com/SHrvtM0lwV — Benjamin Da Silva (@BenjDaSilva) April 19, 2022

Et, selon le Manchester Evening News, Cristiano Ronaldo a participé à l’ensemble de la séance organisée au lendemain du naufrage mancunien chez les Reds avant de repartir peu après 13h30 dans un véhicule conduit par l’un de ses deux gars du corps. Selon différents médias anglais, toujours sous le choc de cette perte de son enfant, CR7 pourrait toutefois postuler à une place dans le groupe de Ralf Rangnick pour le prochain match de Premier League dont l’importance est cruciale puisque Manchester United se déplacera samedi prochain à l’Emirates Stadium pour le choc face à Arsenal. Une rencontre décisive dans l'attribution des différents tickets européens.