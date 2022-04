Cristiano Ronaldo annonce la mort de son fils à la naissance

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Dans un message sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a annoncé ce lundi soir que lors de l'accouchement de sa compagne, l'un des deux bébés était décédé.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez attendaient avec impatience la naissance de deux enfants, un garçon et une fille, qui devaient rejoindre la grande famille de la star portugaise de Manchester United. Mais dans un émouvant message sur ses réseaux sociaux, CR7 et sa compagne ont fait une terrible annonce, puisque le bébé de sexe masculin est décédé, tandis que sa petite soeur se porte bien. « C’est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer le décès de notre bébé. C’est la plus grande douleur que les parents puissent ressentir. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur. Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour leurs soins experts et leur soutien. Nous sommes tous dévastés par cette perte et nous demandons le respect de notre intimité en ce moment difficile. Bébé, tu es notre ange. Nous t’aimerons toujours », écrivent Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez. Des milliers de personnes ont déjà fait part de leur émotion, et notamment Manchester United, les principales associations de supporters des Red Devils et des personnalités du monde du football.