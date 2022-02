Cristiano Ronaldo vit un vrai cauchemar

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United avait été une énorme surprise. Mais ce come-back de CR7 tourne au mauvais rêve.

En décidant de quitter la Juventus l’été dernier, la star portugaise avait créé un premier séisme, mais c’est en signant à Manchester United plutôt qu’à Manchester City, qui lui tendait les bras, que Cristiano Ronaldo a mis le monde du football en ébullition. Douze ans après avoir quitté les Red Devils pour signer au Real Madrid, CR7 a fait le choix de revenir à Old Trafford où il était attendu en héros. Hélas pour le joueur portugais de 37 ans, si son talent n’est pas à remettre en cause, les années sont passées, et il n’a pas réellement réussi à inverser la tendance pour le club anglais, lequel en plus a changé de manager en cours de saison. Pour Cristiano Ronaldo, chaque année compte et l’idée de connaître une saison blanche le rend totalement fou. Au point même que son départ de Manchester dès l’été prochain est de plus en plus évoqué au sein du club anglais et dans l’entourage de CR7 en personne. La presse anglaise tire d’ores et déjà le signal d’alarme.

Cristiano Ronaldo veut des titres et c'est tout

Children are and will always be the best thing the world has to offer, and we must protect them at all costs. Supporters are and will always be the best in football, and we must respect everything they face and endure for their clubs.🙌🏽👊🏽 pic.twitter.com/DZ7wcseTHd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 9, 2022

Le Daily Star l’explique, lassé de voir que Manchester United n’était plus vraiment le monstre craint dans toute l’Europe, et encore moins en Angleterre, Cristiano Ronaldo a mis son agent en alerte. « Cristiano Ronaldo vit une vraie désillusion et il souhaite rencontrer Jorge Mendes pour discuter de différentes options possibles à la fin de la saison. Une rencontre devrait avoir lieu lors de la pause internationale au mois de mars, le joueur souhaitant surtout savoir qui sera le successeur de Ralf Rangnick la saison prochaine sur le banc de Manchester United, car CR7 n’a pas une relation positive avec son coach », explique Jeremy Cross, journaliste du tabloïd anglais. Reste à savoir quel club capable de faire gagner des titres à Cristiano Ronaldo sera à même d'investir beaucoup d'argent dans ce dossier.