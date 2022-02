Cristiano Ronaldo viré par Manchester United, il en rêve

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Auteur de l’ouverture du score contre Brighton en championnat mardi soir, Cristiano Ronaldo a de nouveau été décisif avec Manchester United.

Il s’agit du 15e but inscrit par Cristiano Ronaldo sous les couleurs de Manchester United cette saison, le neuvième en Premier League. Des statistiques correctes mais assez loin des standards habituels de l’international portugais, qui a affolé les compteurs pendant plus de quinze ans avec le Real Madrid puis avec la Juventus Turin. Malgré ses buts, CR7 ne contribue pas à l’amélioration du jeu de Manchester United, au contraire. Ces coups de pression et son envie de marquer toujours plus de buts semblent être davantage un frein qu’une motivation pour ses coéquipiers. C’est ainsi que dans les colonnes du Telegraph, Jamie Carragher a conseillé à Manchester United de se séparer de Cristiano Ronaldo à la fin de la saison.

Carragher milite pour un départ de Ronaldo

« United a fait une erreur en re-signant Ronaldo l'été dernier. Ce sera une plus grosse erreur de le garder la saison prochaine. Que Manchester United gagne, perde ou que Ronaldo marque ou subisse une mini-sécheresse de buts, il s'agit toujours trop de la marque CR7 et pas assez de l'équipe. Après la victoire de United en milieu de semaine, Ronaldo a publié un message sur les médias sociaux à propos du "bruit" autour du club. Il ne peut pas ignorer d'où vient une grande partie de ce bruit. Il y a du bruit généré chaque fois que Ronaldo se dirige vers le tunnel après un autre résultat décevant. Il y a du bruit chaque fois qu'une histoire est divulguée sur le fait qu'il 'considère son avenir' à la fin de la saison. Chaque fois que je dis cela à la télévision, ou que je fais cette remarque dans ces colonnes, c'est interprété comme une critique sévère. Ce n'est pas le cas. C'est une observation réfléchie et factuelle. Aucun joueur ne pourra jamais être plus grand que le club » a lancé l’ancien défenseur de Liverpool, pour qui Manchester United a tout intérêt à se séparer de Cristiano Ronaldo en juin prochain. Un avis tranché qui ne manquera pas de faire réagir et de diviser dans les travées d’Old Trafford.