PSG : Le Qatar déchainé, l’offre tombe pour Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Paris Saint-Germain l’a déjà prouvé, ses propriétaires savent mettre le paquet quand il s’agit de renforcer l’équipe avec les joueurs les plus prestigieux.

Résultat, le PSG pourrait avoir dans son effectif trois des superstars du football de ces 15 dernières années. Car malgré le pressing financier et sportif pour conserver Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi sait bien que l’attaquant français favorise encore et toujours un départ pour le Real Madrid en fin de saison. Il restera Neymar et Messi au PSG, et bien des clubs s’en contenteraient. Mais pour compenser le départ de Mbappé, l’Emir du Qatar rêve d’une autre recrue d’ampleur en la personne de Cristiano Ronaldo.

Un contrat d'un an l'attend au PSG

🏆⚽️ UEFA Champions League

📊 Mbappé 🆚 Ronaldo 🆚 Messi pic.twitter.com/CfmCBhtt4y — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 16, 2022

Le Paris SG avait déjà été cité comme un point de chute possible du Portugais quand ce dernier avait décidé de quitter la Juventus l’été dernier. Mais après avoir hésité, pensant également à signer à Manchester City, CR7 avait opté pour un retour à Manchester United. Pour le moment, si MU est encore en course pour le Top4 et toujours là en Ligue des Champions, cela ne se passe toutefois pas extrêmement bien au point de vue du jeu et des performances collectives. Le PSG compte bien en profiter et selon The Mirror, Cristiano Ronaldo a été prévenu qu’une offre pour un contrat d’un an à Paris l’attendait. S’il devait accepter, cela ferait de l’ancien goleador du Real Madrid le futur coéquipier de Lionel Messi, ce qui ne semble pas vraiment être le rêve absolu de l’Argentin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

D’autant que le Portugais aura toujours un an de contrat à la fin de cette saison, et que MU n’a pas du tout l’intention de se défaire de lui. La preuve, les discussions en interne se poursuivent pour en faire le capitaine de l’équipe, à la place d’un Harry Maguire en difficulté. Tout pourrait donc dépendre du nom du futur manager de Manchester United, même si une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions serait déjà un point décisif pour un départ de Cristiano Ronaldo. Vers le PSG ou ailleurs. A Paris, avec ce contrat d’un an, l’attaquant de 37 ans permettrait à Paris de préparer en douceur la transition offensive et l’après-Mbappé, même si la moyenne d’âge de l’attaque parisienne pourrait aussi devenir un problème.