Cristiano Ronaldo vire l’Arabie Saoudite et ses millions d'euros

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Courtisé par un club d'Arabie Saoudite, qui était prêt à lui verser un incroyable salaire de 275 millions d'euros sur deux ans, Cristiano Ronaldo a choisi de décliner l’offre pour des raisons sportives.

Revenu à Manchester United la saison passée après avoir brillé au Real Madrid puis à la Juventus, Cristiano Ronaldo a connu un come-back difficile. Auteur de 18 buts en 30 matchs de Premier League, l'international portugais n’a pas vraiment eu le rendement individuel et collectif qu’il désirait. C’est donc pour éviter de revivre une seconde saison de suite décevante que CR7 envisage sérieusement de quitter Old Trafford pour rejoindre un autre grand club durant ce mercato d’été. Autant dire que sa mise sur le marché des transferts n’est pas passée dans l’oreille de sourds, vu qu’un club saoudien anonyme a tenté sa chance en offrant un deal plus qu’intéressant à Cristiano Ronaldo. Selon les dernières rumeurs, un club du Golfe était effectivement prêt à offrir un transfert de 30 millions d’euros à Manchester United, tout en donnant un salaire de 275 millions d'euros de salaire pour les deux prochaines saisons à CR7. Un bail en or que personne n’aurait pu refuser… sauf Cristiano Ronaldo. Vu que selon ESPN, le joueur de 37 ans va bel et bien refuser le pont d’or saoudien.

L’or ou l’Europe, Cristiano Ronaldo a choisi

Ronaldo is set to turn down €275m in wages for the next two seasons from a club in Saudi Arabia, sources have told ESPN 😲 pic.twitter.com/qhSZnJA5y7 — ESPN FC (@ESPNFC) July 14, 2022

En refusant le statut de joueur le mieux payé au monde, CR7 montre donc à tout le monde qu’il a encore de grandes ambitions sportives pour l’exercice 2022-2023. Avec la Coupe du Monde au Qatar en ligne de mire, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or veut retrouver une place centrale dans le football européen en jouant pour un club qui vise la victoire en Ligue des Champions en plus de lutter pour le titre dans son championnat. Un objectif qu’il pourrait remplir du côté du Bayern Munich, qui est toujours en course pour le recruter selon ESPN. Sinon, le Portugais n’exclut pas non plus de rester à Manchester, surtout qu’Erik ten Hag compte bien lui proposer le meilleur projet sportif possible à Old Trafford. À un an de la fin de son contrat chez les Red Devils, Cristiano Ronaldo va de toute façon devoir prendre une décision importante pour la suite de sa carrière durant cet été.