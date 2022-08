Cristiano Ronaldo victime d'une terrible vengeance

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Désormais remplaçant de luxe à Manchester United, Cristiano Ronaldo n'a pas les cartes dans les mains en cette fin de mercato. Et CR7 doit compter sur un ennemi invisible bien décidé à lui faire payer son attitude.

La quintuple Ballon d’Or a souvent fait la loi lors du mercato, et son départ l’an dernier de la Juventus pour rejoindre Manchester United l’a confirmé, puisque la star portugaise était annoncée à City quelques heures avant son départ. Mais cette fois, le joueur de 37 ans a perdu la main en même temps qu’il a perdu sa place de titulaire sur le banc mancunien. Samedi, à moins d’une semaine de la fin du marché des transferts, Cristiano Ronaldo a attendu la 70e minute du match à Southampton pour entrer en jeu et il n’a pas particulièrement brillé. Après le match, Erik ten Hag s’est fait très mystérieux concernant l’avenir de CR7 à Old Trafford : « Je ne peux pas vous le dire. On a préparé la saison avec Cristiano Ronaldo. Nous nous en tenons au plan. S’il y a des joueurs disponibles alors nous agirons. Nous avons toujours l’intention de renforcer l’équipe. Nous serons très attentifs jusqu’à la dernière seconde avant la fermeture du marché des transferts. » Le mystère est total, mais le joueur portugais sait qu’il ne sera pas aidé.

Cristiano Ronaldo fait face à la solidarité allemande

En effet, le Daily Mail affirme ce dimanche que Ralf Rangnick, qui a bossé la saison passée avec Cristiano Ronaldo et n'a pas apprécié outre mesure cela, a pris un malin plaisir à savonner la planche de CR7. Le média anglais explique qu’effectivement Chelsea a envisagé très sérieusement de faire signer la star portugaise de Manchester United et qu’avant de dire banco au nouveau propriétaire des Blues, Thomas Tuchel a tout de même pris des renseignements sur le comportement de Cristiano Ronaldo. Quoi de plus logique pour l’entraîneur allemand de Chelsea de consulter son compatriote, qui a désormais cessé toutes ses fonctions à Manchester. Et c’est peu dire que Ralf Rangnick a déconseillé très vivement à Tuchel de faire venir CR7, au point que le manager des Blues a prévenu le conseil d’administration du club qu’il fallait oublier cette idée. Cristiano Ronaldo ne signera donc pas à Chelsea, et son avenir est toujours aussi incertain.