Cristiano Ronaldo écarté contre City, l'humiliation finale ?

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Manchester City reçoit Manchester United ce dimanche à 17h30 à l'Etihad. Pour cette rencontre, Ralf Rangnick pourrait laisser Cristiano Ronaldo au repos, ça devient dur pour CR7.

A quelques heures du derby de Manchester, les Citizens sont dans l’obligation de réagir puisqu’en s’imposant samedi contre West Ham, Liverpool est revenu à seulement trois longueurs au classement de Premier League. Mais, ce dimanche, c’est Manchester United qui débarque à l’Etihad, et forcément cette opposition prend une saveur encore plus énorme, les Red Devils n’en pouvant plus de vivre dans l’ombre de la formation de Pep Guardiola. Même si Ralf Rangnick a maintenu la tête de Man Utd hors de l’eau en championnat et en Ligue des champions, le technicien allemand sait que ce court déplacement chez le rival est un tournant dans la saison. Et pour ce choc, il aurait décidé de se passer de Cristiano Ronaldo, dont la situation est de plus en plus compliquée au sein du vestiaire. CR7 a voulu faire la révolution en débarquant l’été dernier de la Juventus, mais malheureusement rien ne s’est passé comme le joueur portugais l’espérait.

Cristiano Ronaldo n'était pas au rendez-vous fixé par Manchester United

Au point même que Ralf Rangnick a décidé que la superstar mondiale du football n’était plus vraiment un cadre de son équipe pour la plus grande colère de Cristiano Ronaldo, mais également de ses supporters toujours très émotifs lorsqu’on touche à leur chouchou. Selon les médias anglais, CR7 n’était pas présent à l’hôtel où les joueurs se rassemblaient samedi à la veille du match contre Manchester City. Si 21 joueurs étaient au rendez-vous fixé au Lowry Hotel, nulle trace du joueur portugais, pas plus d’ailleurs qu’Edinson Cavani, Raphaël Varane et Luke Shaw. Pourtant, Cristiano Ronaldo s’était entraîné normalement ces derniers jours, ce qui surprend tout le monde en Angleterre. Pour le Manchester Evening News, qui confirme l’absence de CR7 dans le groupe, le mystère plane encore sur la présence de l’ancien joueur de la Juventus pour ce derby, mais si cette absence se confirmait, les explications de Rangnick seront très attendues.