Cristiano Ronaldo, son cadeau d'excuse est refusé !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Samedi après-midi, Manchester United s’est incliné à Everton (1-0). Une défaite frustrante pour Cristiano Ronaldo, qui a dérapé après le match…

A la sortie du terrain, Cristiano Ronaldo a commis un geste d’humeur coupable en balançant au sol le téléphone d’un jeune adolescent. La star du Portugal et de Manchester United s’est immédiatement excusée en invitant la famille de l’enfant de 14 ans pour un match à Old Trafford. « Il n’est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l’exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m’excuser pour mon emportement et, si possible. J’aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford en signe de fair-play et d’esprit sportif » a lancé Cristiano Ronaldo sur Instagram, qui espérait ainsi boucler l'affaire.

Cristiano Ronaldo a tenu à présenter ses excuses après avoir cassé le téléphone d’un supporter. 🙏



« Je voudrais m'excuser pour mon emportement et, si possible, j'aimerais inviter ce supporter à regarder un match à Old Trafford en signe de fair-play et d'esprit sportif. » pic.twitter.com/zPGO8jgLy4 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 9, 2022

Cristiano Ronaldo, ses excuses ne passent pas

Mais les excuses de l’attaquant de Manchester United n’ont pas été acceptées par la famille du jeune homme de 14 ans dont la téléphone a brutalement été balancé au sol par CR7. « Je n’ai rien à dire sur les excuses de Cristiano Ronaldo. Pourquoi devrais-je voyager à Old Trafford ? Pourquoi une supportrice d’Everton voudrait-elle aller à Old Trafford ? S’il était authentique, je pense qu’il aurait dû se retourner au moment de l’incident, ramasser le téléphone de Jake et lui dire « je suis désolé ». Comment tu peux faire ça à un garçon de 14 ans quand tu prétends avoir un esprit sportif ? C’est tout le contraire de l’esprit sportif » a lancé la maman de Jack Kelly, victime du coup de sang de Cristiano Ronaldo samedi après la défaite de Manchester United contre Everton. Une polémique qui fait du bruit en Angleterre et dont CR7, qui fait toujours très attention à son image, se serait bien passé. En attendant, la mère de l'enfant se plaint de se faire harceler, à la fois par les dirigeants de Manchester United qui lui demandent de calmer le jeu, et sur les réseaux sociaux où les fans des Red Devils ne l'épargnent pas.