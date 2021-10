Ang : Cristiano Ronaldo choisit la prochaine recrue de Man United

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Arrivé en provenance de la Juventus Turin cet été, Cristiano Ronaldo se verrait bien attirer un ancien coéquipier à Manchester United. L’attaquant portugais serait fan de l’ailier italien Federico Chiesa, dont le nom circule de plus en plus dans l’actualité mercato.

Déjà un premier trophée pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. Récompensé pour ses trois buts, l’attaquant de 36 ans a été nommé meilleur joueur de Premier League pour le mois de septembre. Et pourtant, ses nouveaux débuts avec les Red Devils ne sont pas parfaits. Sans parler des résultats mitigés, ll se murmure que le Portugais aimerait que son équipe pratique un jeu plus direct pour le trouver plus facilement. Ce qui explique peut-être son envie sur le marché des transferts.

En effet, l’agent Ivan Reggiani affirme que Cristiano Ronaldo verrait bien son ancien coéquipier de la Juventus Turin Federico Chiesa (23 ans) à ses côtés à Manchester United. « Je pense qu'il y a de très sérieuses pressions extérieures sur Chiesa. Apprécié de l'autre côté de la Manche, il est massivement soutenu par Cristiano Ronaldo », a confié l’intermédiaire à Calciomercato. Il est vrai que l’ailier italien brille particulièrement ces derniers mois. Déjà décisif pour sa sélection à l’Euro, le joueur prêté avec obligation d’achat (plus de 50 M€) par la Fiorentina continue de se montrer cette saison.

La cote de Chiesa a grimpé

Il est notamment à l’origine du but de l’Italie contre l’Espagne (défaite 2-1) mercredi en Ligue des Nations, sur un contre mené à toute vitesse ! Le problème pour Cristiano Ronaldo, c’est que Federico Chiesa possède une sacrée cote au mercato. « Je crois que Federico peut bientôt quitter la Juventus Turin, a ajouté Ivan Reggiani. Son transfert peut facilement dépasser les 100 millions d'euros. Manchester United n'est pas le seul club intéressé, il y a aussi deux-trois autres clubs qui pourraient atteindre les 120-130 millions d'euros. » Chelsea serait effectivement intéressé par le Turinois, pour le moment retenu par la Juve.