Cristiano Ronaldo peut-il tuer Manchester United ?

Dans : Premier League.

Par Baptiste Mulatier

Si Cristiano Ronaldo remplit son rôle d’un point de vue statistique, Manchester United enchaîne les résultats décevants. CR7 est accusé de faire déjouer les Red Devils.

En six apparitions, dont cinq titularisations, Cristiano Ronaldo a déjà inscrit cinq buts depuis son grand retour à Manchester United. Des débuts rêvés après un transfert pour n’importe quel joueur, et notamment l’international portugais. Mais avec un bilan de trois victoires, deux défaites et un nul lorsque Cristiano Ronaldo a joué, le bilan collectif n’est vraiment pas bon pour un club de cette envergure en Angleterre. Les Red Devils perdent des points précieux ces dernières semaines dans la course au titre en Premier League, alors que les dirigeants ont fourni des efforts pour construire un effectif capable de concurrencer Liverpool, Manchester City et Chelsea. Contre Everton samedi (1-1), son équipe s’est faite reprendre au score quelques minutes après son entrée, avant de se montrer impuissante pour reprendre l’avantage, à Old Trafford. Danny Blind estime pour Sportnieuws que Manchester United ne peut pas développer son jeu et presser correctement avec CR7.

« Ronaldo ne pense qu'aux buts et espère que les autres vont récupérer le ballon »

« Ronaldo n'a pas vraiment besoin de jouer un rôle actif. Normalement, l'attaquant court d'un défenseur central à l'autre pour mettre la pression. Cela a causé beaucoup de malentendus. Maintenant, ils ne jouent pas dans leur schéma habituel. À un moment, Paul Pogba a réclamé un gros pressing. Cristiano Ronaldo ne le fait pas, il n'est pas comme ça. Il ne pense qu'aux buts et espère que les autres vont récupérer le ballon », a lâché l’ancien international néerlandais, père de Daley, l'ex-joueur des Red Devils. Manchester United avait déjà du mal à domicile la saison dernière, sans Cristiano Ronaldo. Ole Gunnar Solskjær va rapidement devoir trouver l’animation idéale car un gros calendrier attend Manchester United et la grogne commence à monter du côté d'Old Trafford, même si CR7 échappe encore aux critiques des supporters mancuniens, son but dans le temps additionnel contre Villarreal en Ligue des champions ayant contribué à écrire la légende de Cristiano Ronaldo sous les yeux de son mentor, Sir Alex Ferguson.