Cristiano Ronaldo marque son 700e but en club !

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Fini Cristiano Ronaldo ? Bien sûr que non. Remplaçant au coup d’envoi, le Portugais a bondi du banc dès qu’Anthony Martial s’est blessé à Everton en première période. Le légendaire numéro 7 n’a mis qu’un quart d’heure à trouver la mire, pour permettre à son équipe de passer devant 2-1. Ce but n’est pas anodin pour CR7, qui atteint la barre spectaculaire des 700 buts en carrière en club, 20 ans et deux jours après sa première réalisation sous le maillot du Sporting Portugal. Cette réalisation confirme que Cristiano Ronaldo a encore et toujours des records à battre et à atteindre.