Cristiano Ronaldo impose son régime à la cantine

Dans : Premier League.

Par Baptiste Mulatier

L’arrivée de Cristiano Ronaldo crée une vraie révolution dans le vestiaire de Manchester United. Ses partenaires, attentifs à ses habitudes alimentaires, n’osent même plus prendre de gâteaux lors des repas.

Cristiano Ronaldo est un exemple de professionnalisme. A 36 ans et demi, la star portugaise a le physique d’un joueur de 20 ans. Il le doit à une hygiène de vie parfaite, des heures passées à la musculation, une récupération pointilleuse et spécifique, et à un régime alimentaire spécial. Au Real Madrid comme à la Juventus, ses coéquipiers ont tous été époustouflés par son professionnalisme. L’effectif de Manchester United ne dérogera pas à la règle. L’un des gardiens des Red Devils, l’expérimenté Lee Grant, raconte une anecdote savoureuse pour Talk Sport sur l’un des premiers repas d’équipe avec la présence de Cristiano Ronaldo.

Lee Grant: "Friday night at the hotel, as you know, when you finish your meal, you can have apple crumble, custard or a brownie, etc., well, no player touched it. Everyone was looking at Cristiano's plate.” 😂😂



( via @talkSPORT)



pic.twitter.com/iCXvtdRFjR — United Zone (@ManUnitedZone_) September 12, 2021

« Pas un seul joueur n'est allé chercher ce brownie »

« Le vendredi soir à l'hôtel, comme vous le savez, vous finissez votre dîner et généralement, vous avez quelques trucs pour "tricher". Vous avez un crumble aux pommes et de la crème anglaise ou un brownie et de la crème, des desserts. Je vous le promets, pas un seul joueur n'a touché au crumble et à la crème anglaise. Pas un seul joueur n'est allé chercher ce brownie. Pourquoi ? Parce que tout le monde a vu l’assiette de Cristiano. C'était évidemment l'assiette la plus propre et la plus saine que l'on puisse imaginer. Et j'ai été très surpris de voir que pas un seul joueur n'a osé se lever et prendre cette malbouffe. Ce mec est dans une forme incroyable. Il a le deuxième plus beau corps du vestiaire derrière le mien, ça veut dire quelque chose. Bravo à lui ! », a souri le portier anglais. Les joueurs de Manchester United devraient continuer de s’inspirer de Cristiano Ronaldo dans les prochaines semaines, après son magnifique doublé pour son grand retour à Old Trafford, samedi dernier, contre Newcastle (4-1). Le Portugais a décidément un impact plus que positif sur le club, car grâce à sa présence, Paul Pogba songerait sérieusement à prolonger.