Paul Pogba prolongé, l'incroyable effet Cristiano Ronaldo

Par Claude Dautel

Annoncé sur le départ de Manchester United, où il arrive en fin de contrat, Paul Pogba pourrait finalement prolonger chez les Red Devils. Un effet direct de la signature de Cristiano Ronaldo.

Les supporters de Manchester United qui étaient présents samedi à Old Trafford se souviendront longtemps du match face à Newcastle. Non pas que le niveau de cette rencontre soit ahurissant, mais c’est bien évidemment le retour de Cristiano Ronaldo sous le maillot mancunien, tout cela sous les yeux de Sir Alex Ferguson, son père spirituel, qui a rendu ce moment légendaire. L’ambiance autour de Manchester United en ce début de saison est revenue à son plus haut, d’autant plus que l’équipe de Solksjaer est en tête de la Premier League après quatre journées de championnat. Tout a changé avec la seule signature de CR7 en provenance de la Juventus, au point que désormais même le dossier Paul Pogba semble en bonne voie pour se régler du côté de Manchester.

Paul Pogba convaincu que Manchester United va revenir au sommet ?

Ce lundi, David Ornstein, journaliste pour The Athletic affirme que l’international tricolore pourrait finalement se décider à accepter l’offre de prolongation qu’il refusait de signer depuis des mois. Entré dans les derniers mois de son contrat avec Manchester United, Paul Pogba avait été annoncé proche du Paris Sain-Germain, avant que finalement le PSG fasse signer Lionel Messi. Mais ces dernières semaines on affirmait surtout que le milieu de terrain de l’équipe de France attendait désormais janvier prochain pour s’engager avec le Real Madrid. A la manœuvre, Mino Raiola était là pour régler tout cela, et les dirigeants mancuniens n’avaient plus que leurs yeux pour pleurer.

🚨 Exclusive: Paul Pogba leaning towards signing new Manchester United contract. Saturday had major impact on 28yo’s thinking over future. Many factors to consider but now a genuine chance that once talks resume an extension may follow @TheAthleticUK #MUFC https://t.co/KlK4HsrZtm — David Ornstein (@David_Ornstein) September 13, 2021

Auteur de deux passes décisives samedi lors du retour de Cristiano Ronaldo, Paul Pogba serait désormais convaincu qu’une nouvelle ère a débuté du côté d’Old Trafford avec la signature du quintuple Ballon d’Or intervenue après celles de Raphaël Varane et de Jadon Sancho. « The Athtletic a appris que le match de samedi avait une incidence significative sur la réflexion de Paul Pogba concernant son avenir à Manchester United », précise David Ornstein, visiblement confiant sur un possible renversement de situation concernant Paul Pogba.