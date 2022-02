Cristiano Ronaldo fou de rage, l'humiliation de trop

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Cristiano Ronaldo était remplaçant mardi lors du match entre Manchester United et Burnley. Et son entrée en jeu n’a pas aidé les Red Devils à gagner.

Désireux de laisser sa star au repos, Ralf Rangnick avait fait le choix de faire démarrer Cristiano Ronaldo sur le banc des remplaçants mardi soir à l’occasion du match de Premier League entre Manchester United et Burnley. Un match qui n’a pas tourné en faveur des Red Devils malgré l’ouverture de Paul Pogba puisque Rodriguez parvenait à égaliser pour Burnley dès le retour des vestiaires. Devant l’incapacité de son équipe à créer du danger sur les buts de Pope, Cristiano Ronado a été lancé dans l’arène dès la 68e minute de jeu, mais le Portugais n’est pas parvenu à inscrire le but de la victoire de son équipe.

Ronaldo égale un triste record vieux de 12 ans

Un nouveau match sans marquer de trop pour Cristiano Ronaldo, en cruel manque d’efficacité et de confiance ces dernières semaines à Manchester United. Et pour preuve, c’est le cinquième match de suite que CR7 traverse sans marquer, un record depuis 12 ans pour l’international portugais, qui s’était habitué à faire trembler les filets de manière plus régulière au Real Madrid, mais également à la Juventus Turin malgré les difficultés de la Vieille Dame. Preuve que cette disette pèse sur le moral de Cristiano Ronaldo, le Portugais a laissé exprimer sa colère et sa frustration au moment de rentrer vers les vestiaires au coup de sifflet final, selon le Daily Mail. « À la fin, il a rejoint le tunnel sous les cris et les moqueries des fans de Burnley, il a arraché son strapping au poignet et l'a jeté au sol fou de rage » a écrit le tabloïd anglais, pour qui la crise de confiance de Cristiano Ronaldo commence à devenir très préoccupante à Manchester United, laborieux cinquième de la Premier League.