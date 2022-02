Benzema et Cristiano Ronaldo au PSG, le chef d'oeuvre de Zidane

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un mercato d'été de folie au PSG ? Le départ de Kylian Mbappé pourrait être compensé de manière totalement folle avec Zinedine Zidane en chef d'orchestre.

L’été 2021 avait été chaud, celui de 2022 pourrait être dément. Le PSG se prépare encore une fois à être au centre des débats, avec le probable départ de Kylian Mbappé pour le PSG. L’attaquant français ne devrait pas être le seul à changer d’air puisque, à moins d’une victoire finale en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino aura du mal à conserver son poste. Le Qatar rêve ouvertement de Zinedine Zidane, et est prêt à réaliser un pont d’or pour convaincre le technicien français de prendre les commandes du PSG. Le champion du monde 1998 hésite à se lancer, car il a toujours l’équipe de France dans la tête, et pourrait attendre de savoir ce que donnera la Coupe du monde au Qatar pour se décider. Mais avoir l’effectif du PSG à sa disposition est un rêve de tout entraineur, surtout que la capacité de faire venir d’autres grands joueurs est dans les cordes des dirigeants parisiens.

Benzema poussé dehors, le PSG se frotte les mains

Tu crois que rien ne va, Rassure-toi… 🌟 pic.twitter.com/XooW0bHvwX — Karim Benzema (@Benzema) February 7, 2022

Ainsi, un jeu spectaculaire de chaises musicales est en train de se mettre en place. Le Real, qui estime avoir toutes les chances de faire venir Kylian Mbappé, a envie de réaliser un incroyable coup double en recrutant Erling Haaland pour moins de 100 millions d’euros. Même si la somme est bien évidemment copieuse, cela a tout du bon plan pour le serial buteur norvégien de Dortmund. Mais si les deux joueurs venaient à signer à Madrid, Karim Benzema a déjà prévenu qu’il se sentirait poussé vers la sortie, et pourrait ainsi aller voir ailleurs si l’herbe n’est pas plus verte. Surtout dans le cas où Zinedine Zidane, avec qui la collaboration au Real Madrid a été fructueuse, le convainc de faire le grand saut et de signer au PSG. C’est une possibilité de plus en plus sérieuse selon Diario Gol, persuadé que Zidane va arriver à Paris avec de grandes exigences, y compris celle de faire venir Karim Benzema.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Comme avec Lionel Messi, le PSG ne pourra rien promettre, mais va clairement saisir l’occasion si jamais elle devait se présenter. Et quand, en plus de l’opération KB9, il y a aussi le nom de Cristiano Ronaldo qui se murmure dans les travées du Parc des Princes, tant le Portugais ne trouve pas son bonheur depuis son retour à Manchester United, l’idée de remonter ce duo qui a dominé l’Europe a de quoi faire saliver.