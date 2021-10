Georgina Rodriguez enceinte de jumeaux, Cristiano Ronaldo tout proche de son objectif

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Déjà père de quatre enfants, Cristiano Ronaldo va passer à 6 au printemps 2022. Son épouse, le mannequin argentin Georgina Rodriguez est en effet enceinte de son footballeur de mari.

C’est le magazine people Holà qui a annoncé cette nouvelle, rapidement confirmée par le couple qui n’a pas laissé la rumeur durer bien longtemps. Dans un post liké plus de 10 millions de fois en à peine une heure, Cristiano Ronaldo a confirmé la bonne nouvelle. « Je suis ravi d’annoncer que nous attendons des jumeaux. Nos coeurs sont remplis d’amour, nous sommes impatients de vous rencontrer », a fait savoir l’attaquant de Manchester United en montrant l’échographie des deux futurs enfants du couple.

Il vise 7 enfants

A 36 ans, Cristiano Ronaldo va donc de nouveau être papa, lui qui possède trois enfants avant de rencontrer son épouse actuelle, et une fille née en 2017 avec Georgina. Le total passera donc à 6, ce qui le rapproche de son objectif ultime. En effet, CR7 adore planifier sa vie, et son programme sportif personnel n’en est qu’une facette. Depuis toujours, il a annoncé son envie d’être père de 7 enfants, et il semble en tout cas bien parti pour s’approcher de ce chiffre symbolique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Les félicitations sont en tout cas de rigueur pour le couple après cette bonne nouvelle, même s’il faudra attendre quelques mois. Rodriguez a en effet annoncé qu’elle était simplement enceinte de 12 semaines, et qu’il faudrait donc patienter jusqu’au printemps 2022 pour voir les jumeaux, dont on ne connait pas encore le sex, poindre le bout de leur nez. La mère de Cristiano Ronaldo a en tout cas été l’une des premières à réagir sur Instagram, même si on imagine qu’elle était bien au courant avant cela de la nouvelle. « Que la santé vienne avec ces petits-enfants, c’est le plus important », a fait savoir celle qui est particulièrement gâtée niveau famille avec Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo sur tous les fronts

Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo attendent leur cinquième enfant



❤️👏 pic.twitter.com/o202CP0LOl — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) October 28, 2021

En tout cas, malgré cette actualité personnelle chargée, Cristiano Ronaldo ne perd pas d’une seconde sa concentration, et il s’est même adressé à ses coéquipiers de Manchester United cette semaine, selon The Athletic. Non pas pour leur partager la bonne nouvelle, mais pour leur remonter le moral après l’humiliation subie contre Liverpool, et leur dire qu’il fallait retrouver la mentalité qui a permis à MU d’être au sommet de l’Europe lors de son premier passage. Beaucoup de travail en perspective donc, pour un CR7 qui se veut aussi un leader depuis son retour à Old Trafford. Et pas uniquement en terme de performance et de statistiques, mais aussi au niveau de l’état d’esprit. Avec en effet bientôt 6 enfants à sa charge, Cristiano Ronaldo doit aussi avoir quelques astuces pour régler les éventuels conflits.