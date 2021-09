Georgina et Cristiano Ronaldo, CR7 dévoile ses secrets intimes !

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

Le géant du streaming va sortir un documentaire sur Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo. Leur rencontre, le coup de foudre et d’autres secrets seront révélés.

Les fans de Cristiano Ronaldo vont se réjouir. Netflix ajoutera dans son catalogue dans les prochaines semaines un documentaire sur Georgina Rodriguez, qui sera intitulé « Je suis Georgina ». La date de sortie n’a pas encore été officialisée, le géant américain de la vidéo préférant faire durer le suspense, et devant surtout mettre le documentaire à jour suite au transfert de CR7 à Manchester United. Cette série permettra d’en savoir plus sur le couple, et notamment leur rencontre, qui date de 2016. Georgina Rodriguez, alors mannequin, travaillait également dans une boutique Gucci dans la capitale espagnole. Cristiano Ronaldo s’est rendu dans le magasin et un coup de foudre a eu lieu, alors que la star portugaise sortait d'une liaison spectaculaire avec Irina Shayk, une mannequin russe qui depuis a eu une courte relation avec Kanye West.

EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells pals that he still loves ex-girlfriend Irina Shayk https://t.co/Cxfm7qmzCv pic.twitter.com/nLsQIo2PkV — Sun Sport (@SunSport) April 15, 2018

Concernant sa liaison avec Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo fait évidemment dans le romantisme absolu : « C’est arrivé en une fraction de seconde. Je n’aurais jamais imaginé que ce serait si fort de tomber amoureux d’elle. Je ne m’y attendais vraiment pas. Georgina est la femme dont je suis totalement tombé amoureux ». De son côté, Madame Ronaldo, qui n'est toutefois pas mariée avec CR7 joue aussi du violon : « J’ai 27 ans et ma vie a changé depuis cinq ans. C’était un jeudi d’été, je quittais le travail lorsqu’un bel homme de 2 mètres est entré… », raconte, elle, Georgina. Le couple élève Cristiano Junior (10 ans), dont la maman est contractuellement inconnue suite à un accord pris à l'époque par CR7, les jumeaux Eva et Mateo (3 ans), nés d'une mère porteuse, et Alana Martina (3 ans), qu’ils ont eu ensemble.

Cristiano Ronaldo a tout contrôlé avec Netflix

Si Cristiano Ronaldo et Georgina s'affichent régulièrement sur les réseaux sociaux, ce documentaire permettra au public d'en découvrir plus. « L’implication de Cristiano est totale, mais cela complète une vision de qui est Georgina et de sa relation avec le père de ses enfants. Cela conditionne toute sa vie, mais l’accent est mis sur elle », expliquent les initiateurs du projet, qui ont toutefois donné le final cut à Cristiano Ronaldo, le joueur de Manchester United souhaitant un contrôle total et sans partage de son image. Car en dehors de cet amour affiché sur les réseaux sociaux, se cache aussi un énorme business.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georgina Rodríguez (@georginagio)

Avec ses centaines de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, qu'il nourrit d'images de père idéal, s'ajoutent ceux de Georgina Rodriguez, bien évidemment devenue à son tour influenceuse. Et selon le Sun, la compagne de CR7 pèse à elle toute seule une fortune estimée à 8,1 millions d'euros grâce notamment à ses 27 millions d'abonnés sur Instagram. Si l'on se réfère aux femmes de footballeur, Georgina Rodriguez n'a qu'une seule WAGS devant elle, c'est bien évidemment Victoria Beckham, laquelle accumule plus de 400 millions d'euros, et dépasse même la fortune de son Spice Boy de mari.

David Beckham vise Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour sa franchise de l'Inter Miami : "Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont été mentionnés, oui. On veut attirer les meilleurs joueurs. Je sais que les fans de Miami veulent voir de grandes stars." pic.twitter.com/Spbt6XjlAM — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 1, 2021

L'an dernier, Telecinco, célèbre chaîne espagnole, avait affirmé que Georgina Rodriguez avait même décidé de facturer pour près de 100.000 euros ses interviews dans les médias et ses apparitions à des événements. On ne sait cependant pas ce que Netflix a payé pour ainsi pouvoir pénétrer dans l'intimité de la compagne d'un des footballeurs les plus populaires de l'histoire de football. Mais cela doit tout de même taper très fort, Cristiano Ronaldo ayant probablement eu son mot à dire dans les négociations.