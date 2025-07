City va faire la pire opération de son histoire

Dans : Premier League.

Après une première saison blanche depuis 2017, Manchester City a décidé de mettre les bouchées doubles pour refondre son effectif et éviter un deuxième exercice consécutif de la sorte. Au point de lâcher 170 millions d'euros pour faire revenir Cole Palmer ?

Les supporters de Manchester City ne garderont pas un très bon souvenir de la saison 2024-2025. Pour la première fois depuis huit ans, les hommes de Pep Guardiola n'ont remporté aucun trophée. Ils n'étaient pas loin de s'adjuger la FA Cup mais le pragmatisme d'Oliver Glasner et de Crystal Palace a eu raison d'eux. Malgré trois recrues de qualité arrivées juste avant le coup d'envoi de la Coupe du monde des clubs, les Skyblues ne sont pas non plus parvenus à aller jusqu'au bout de cette compétition. Pour éviter une nouvelle saison de disette, les dirigeants de City sont prêts à tout, quitte à lâcher une somme complètement folle pour Cole Palmer.

Manchester City prêt à sortir 170 ME pour son ex

Certains clubs sont prêts à tout pour relancer une machine enrayée. Manchester City en fait apparemment partie. Selon les informations de Fichajes, les Skyblues envisagent de formuler une offre de 170 millions d'euros à Chelsea pour Cole Palmer. Le joueur formé chez les Cityzens a récemment été sacré champion du monde en terminant meilleur joueur de la compétition et voit sa cote exploser. Le média espagnol explique que Pep Guardiola veut voir son ancien joueur porter à nouveau le maillot de Manchester City. Et vu le niveau qu'il affiche en ce moment, on peut le comprendre.

C'est d'ailleurs ce même Fichajes qui annonçait dernièrement que le Paris Saint-Germain envisageait une offre de 250 millions d'euros pour le prodige britannique. Quant à Chelsea, les Blues doivent trancher entre conserver leur meilleur joueur ou profiter de sa cote pour recevoir un très gros paquet d'argent.