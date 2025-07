Le PSG prépare 250 ME pour Cole Palmer

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Cole Palmer en a fait voir de toutes les couleurs au PSG dimanche soir lors de la finale de la Coupe du monde des clubs. Une performance qui pourrait bien pousser le club de la capitale à recruter l'Anglais...

Le PSG a de quoi être frustré de sa performance en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea. Les hommes de Luis Enrique sont passés totalement à travers. Fatigués et sans idées, les champions d'Europe ont en plus été surpris par une équipe de Chelsea plus solide collectivement. Et pour ne rien arranger, Cole Palmer était dans une forme incroyable. L'Anglais a planté un doublé et donné une passe décisive. Sa prestation est logiquement saluée dans la presse mais a aussi impressionné la direction du PSG, qui pourrait bien passer à l'action dans les prochaines semaines pour le recruter.

Cole Palmer fait tourner la tête du PSG ?

C'est du moins ce qu'annonce ces dernières heures Fichajes. Le média espagnol affirme en effet que le Paris Saint-Germain prépare une offre jamais vue de 250 millions d'euros pour attirer Palmer dans ses filets. Un montant qui ne devrait toutefois pas faire craquer Chelsea, qui ne veut pas du tout vendre l'ancien de Manchester City. Ce serait pourtant un montant capable de faire de ce transfert le plus gros de l'histoire du football, devant celui de Neymar à Paris en 2017. Mais en effet, les Blues ont les moyens financiers de garder leurs meilleurs joueurs, eux qui ont déjà lâché bien plus d'un milliard d'euros depuis le rachat de leur club par Todd Boehly.

L'information de cette immense offre est toutefois à prendre avec des pincettes au vu du montant annoncé et de la politique actuelle menée au PSG, qui souhaite justement éviter de craquer sur des stars. Mais nul doute que cette information confirme la cote élevée de Cole Palmer, qui n'a pas eu une saison forcement facile et régulière mais qui aura permis à Chelsea de rentrer dans l'histoire en remportant la Coupe du monde des clubs. Le Paris Saint-Germain va de son côté devoir faire le point pour repartir sur les meilleures bases et réaliser un mercato cohérent. Seule certitude, un joueur offensif est bien ciblé pour éviter de tourner avec seulement quatre attaquants majeurs sur une saison.