City privé de son titre de 2014, Steven Gerrard sacré ?

Dans : Premier League.

Samedi, Manchester City apprenait son exclusion des coupes d’Europe pour les deux prochaines saisons, en raison de violations sérieuses du fair-play financier.

Également condamné à payer une amende de 30 ME, le champion d’Angleterre en titre, qui va faire appel de cette énorme sanction devant le Tribunal Arbitral du Sport, risque en réalité plus gros encore. En effet, alors que The Independent annonçait que Manchester City risquait une improbable relégation de quatre divisions, le Daily Mail indique de son côté que Manchester City pourrait subir un retrait de points au classement de la part de la Fédération Anglaise. Mais cette sanction ne concernerait que la période durant laquelle Manchester City s’est mis à la faute vis-à-vis du fair-play financier, soit la période 2012-2016.

Ce qui signifie que les Sky Blues pourraient tout simplement être déchus de leur titre acquis en 2014, le deuxième obtenu depuis l’arrivée des dirigeants émiratis à la tête du club. Si cette sanction se confirmait, cela signifierait alors que c’est Liverpool qui récupérerait le titre. Un moyen plutôt original de réécrire l’histoire quand on se souvient que cette année-là, les Reds avaient été tout proches d’être sacrés champions d’Angleterre. Pour rappel, Liverpool avait notamment été plombé par une glissade fatale de Steven Gerrard au printemps. Reste maintenant à voir si toutes ces énormes sanctions à l’encontre de Manchester City se confirmeront ou si, au contraire, la formation de Pep Guardiola obtiendra gain de cause auprès du Tribunal Arbitral du Sport en obtenant sa réintégration des coupes d’Europe pour les deux prochaines saisons.