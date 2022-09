Chelsea : Tuchel victime d'un footix, l'anecdote humiliante

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Un peu à la surprise générale, Chelsea a décidé de se séparer de Thomas Tuchel cette semaine après la défaite en Ligue des champions face au Dinamo Zagreb. On en sait plus sur les raisons de son départ.

Chelsea a récemment changé de propriétaire. Todd Boehly et son co-propriétaire Behdad Eghbali sont venus remplacer Roman Abramovitch, poussé vers la sortie par le Royaume-Uni du fait de la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie. Le nouveau propriétaire a déjà fait des choix forts depuis son arrivée. Dernier caprice en date ? L'éviction de Thomas Tuchel, après seulement quelques matchs disputés cette saison et malgré son récent statut de vainqueur de la Ligue des champions avec le club londonien. L'investisseur américain veut lancer un nouveau cycle à Chelsea et n'a tout de suite pas accroché avec l'ancien coach du PSG.

Tuchel, la réflexion de trop

Selon les informations de The Athletic, les deux hommes avaient des divergences profondes au mercato. Todd Boehly voulait voir débarquer Cristiano Ronaldo à Chelsea. Un joueur dont ne voulait pas Thomas Tuchel. De son côté, l'Allemand avait souhaité voir arriver dans son effectif quatre cibles bien définies : Matthijs de Ligt, Presnel Kimpembe, Frenkie de Jong et Raphinha. Aucun des quatre joueurs n'aura donc signé... En plus du mercato, c'est aussi le dispositif qui a apparemment été une cause de frictions entre Tuchel et Boehly. Le nouveau propriétaire de Chelsea voulait voir évoluer le club en 4-4-3. Une ineptie étant donné que le calcul donne... 12 joueurs. Une méconnaissance du football globale qui a irrité Thomas Tuchel, qui déplorait déjà d'autres sorties de pistes insolites de ses nouveaux dirigeants... L'Allemand a été remplacé récemment par Graham Potter, qui a été recruté en provenance de Brighton & Hove. Selon la presse anglaise, Chelsea voudrait lui permettre de considérablement renforcer son effectif lors des prochaines périodes de mercato. Le nom de Luis Campos est déjà évoqué pour devenir directeur sportif.