Chelsea : Trois survivants restants pour le rachat

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Le processus de rachat de Chelsea est arrivé dans sa phase critique. Jeudi, les offres finales devaient être remises. Mais, sur les quatre attendues, seules trois sont parvenues. La famille Ricketts, propriétaire des Cubs de Chicago en baseball, a abandonné.

Il n'en restera plus qu'un. Un candidat au rachat de Chelsea arrivera à ses fins et deviendra le nouveau patron du club londonien dans les prochaines semaines. Si les offres ont été nombreuses pendant plusieurs semaines, la liste des prétendants a diminué considérablement et ils ne sont plus que trois aujourd'hui. En effet, ce vendredi, on a appris le retrait d'un des quatre dossiers de rachat, celui mené par la famille américaine Ricketts. Le clan de Tom et Laura Ricketts qui possède la franchise de baseball des Chicago Cubs l'a annoncé dans un communiqué publié vendredi. Ils s'étaient associés à Ken Griffin, multimilliardaire spécialisé dans les fonds d'investissement et Dan Gilbert, propriétaire des Cleveland Cavaliers en NBA, pour racheter Chelsea.

EXCLUSIVE: The Ricketts-led consortium has withdrawn its bid to buy #ChelseaFC #CFC, the group has confirmed in a statement released to @pasport — Nick Purewal (@NickPurewal) April 15, 2022

Trois candidats pour un club à trois milliards

« Le groupe Ricketts-Griffin-Gilbert a décidé, après mûre réflexion, de ne pas soumettre d'offre finale pour le Chelsea FC. Dans le processus de finalisation de la proposition, il est devenu de plus en plus clair que certaines questions ne pouvaient être abordées étant donné la dynamique inhabituelle autour du processus de vente », ont-ils indiqué sans donner plus de précision. C'est un soulagement pour nombre de supporters des Blues qui ne voulaient pas d'eux à cause de déclarations islamophobes du doyen du clan Joe Ricketts, quelques années avant.

Il ne reste plus que trois prétendants pour le club londonien. Todd Boehly, propriétaire des franchises de Los Angeles, les Lakers en basket et les Dodgers en baseball. Sir Martin Broughton, l'ancien patron du Liverpool FC. Et enfin, Steve Pagliuca qui détient des parts dans les Boston Celtics (NBA) et dans l'Atalanta Bergame. Contrairement aux deux premiers, il vient seul sans consortium autour de lui. Chacun a transmis son offre à la banque d'investissement new-yorkaise Raine jeudi. Tous devront avoir les reins solides car Roman Abramovitch attendait au moins trois milliards d'euros pour son club chéri de Chelsea.