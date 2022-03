Chelsea : Thomas Tuchel sur le départ, MU en alerte

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Dans l’actualité chaude assez incroyable de Chelsea, les problèmes s’enchainent à une vitesse vertigineuse.

Après la vente forcée, le gel des recettes, les interdictions de recrutement ou de signatures de nouveaux contrats, c’est un sponsor majeur, « Three », qui a décidé de se retirer. Et ce jeudi, au milieu de ces annonces, les sites de paris anglais ont fait remonter en flèche la cote d’un départ de Thomas Tuchel. L’entraineur allemand, démissionnaire devant la situation ou limogé en raison de son manque de soutien envers son propriétaire russe, a vu sa cote exploser. Il est désormais coté à 4 contre 1 pour être le prochain manager de Premier League à prendre la porte. Il était encore confortablement situé aux alentours de 20 contre 1 la veille, et à 33 contre 1 au début de saison. Tout récent champion d’Europe qu’il est, l’Allemand pourrait donc changer d’air, même si bien évidemment rien n’est fait.

🚨 Manchester United representatives have asked Thomas Tuchel's clan to be kept informed on his future should he decide to leave Chelsea.



(Source: @JBurtTelegraph) pic.twitter.com/DNHESYxAGV — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 10, 2022

Mais cette information brutale a eu le don de faire réagir, et notamment vers le Nord, du côté de Manchester. United se cherche en effet un manager pour la saison prochaine, et vise notamment Mauricio Pochettino. Mais le Telegraph, toujours bien informé en ce qui concerne l’actualité des clubs de Londres, affirme que les représentants de Thomas Tuchel ont été contactés ce jeudi. Les Red Devils ont ainsi fait savoir que, si la situation de l’ancien coach du PSG devait changer, il serait souhaitable qu’il soit tenus informés, car le profil du coach allemand plait beaucoup au Board de Manchester United. Voilà qui pourrait relancer les dés pour le poste toujours très prisé d’entraineur de Man Utd. Et plaire un peu moins à Pochettino, qui sait qu’il n’a aucune chance de garder son poste en fin de saison, s’il ne se fait pas virer avant. En attendant, le discours de façade ne laisse rien transparaitre. « Je suis toujours très heureux d’être le manager d’une équipe de football très compétitive. J’ai le sentiment d’être privilégié. Nous n’y sommes pour rien, et pour le moment il semble que tout continue presque normalement » a simplement fait savoir Thomas Tuchel à propos de la situation du Chelsea FC.