Chelsea : Romelu Lukaku est en fuite 

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

De plus en plus absent des plans de Thomas Tuchel, Romelu Lukaku a bien compris que le champion d’Europe en titre continuait d’avancer sans lui.

Une folie pour la recrue qui a coûté 115 millions d’euros alors qu’il empilait les buts du côté de l’Inter Milan, et venait d’être sacré champion d’Italie. Mais son acclamation à Chelsea, un club qu’il a déjà fréquenté avec difficulté en 2011, est difficile. Malgré un début de saison correct, il a progressivement disparu des plans de l’entraineur allemand, qui préfère aligner une attaque plus imprévisible.

La Une de la Gazzetta aujourd’hui : Romelu #Lukaku souvaite revenir à l’#Inter et pourrait même “baisser son salaire”. Le club a toutefois une ligne directrice et cette opération ne rentre pas dans les plans pour l’instant. L’attaquant est triste à #Chelsea. pic.twitter.com/IhKL5H26as — GuillaumeMP (@Guillaumemp) February 24, 2022

Le Belge, qui touche très peu de ballons quand il est aligné, trouve le temps long, et ses déclarations à la presse pendant les fêtes de fin d’année sur son mal-être n’ont fait qu’empirer les choses. Résultat, contre Lille, le Diable Rouge a assisté du banc de touche à la victoire convaincante des siens. Et un peu plus de 24 heures plus tard, c’est l’explosion dans la presse italienne. La Gazzetta dello Sport fait sa Une avec Romelu Lukaku. L’avant-centre ne souhaite qu’une chose, partir de Chelsea et est annoncé « en fuite et en crise », au point d’avoir directement appelé l’Inter Milan pour savoir si le club lombard pouvait le reprendre.

L'Inter dans le dur, un grand club européen pour Lukaku ?

Ce n’était pas du tout prévu dans les plans de l’Inter, qui a donc fait savoir qu’un tel recrutement n’était pas à l’ordre du jour, même si beaucoup de choses peuvent se passer d’ici cet été. Le Belge a assuré qu’il était prêt à grandement baisser son salaire, même si financièrement, l’Inter n’a pas prévu de faire un tel investissement cet été. Une opportunité à saisir dans le marché des attaquants, qui s’annonce mouvementé en fin de saison ? C’est possible pour celui qui a déjà le titre de joueur le plus cher de la planète en montants de transfert cumulés, avec 327 millions d’euros dépensés depuis 10 ans pour le recruter.