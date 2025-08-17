Chelsea ‍: Enorme bazar autour de Stamford Bridge

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Gros bug à Chelsea, les détenteurs de billets ne peuvent pas entrer dans le stade à l'approche du match contre Crystal Palace.

C’est la reprise de la Premier League ce week-end et les supporters sont forcément au rendez-vous. Même si, à quelques minutes du coup d’envoi entre Chelsea et Crystal Palace, un énorme bug sème la panique. Depuis ce matin, l’application de Chelsea a supprimé tous les tickets dont les abonnés et spectateurs étaient détenteurs. Dès le début de journée, les interpellations ont plu sur Internet, sans que la situation ne s’améliore. Et depuis 14h, soit une heure avant le coup d’envoi, une interminable queue se forme devant la billetterie, alors que les fans, abonnés et supporters ne peuvent pas rentrer dans le stade, sauf ceux qui ont reçu leur billet par mail ou l’ont imprimé.

The Sun rapporte que la colère gronde à l’approche du coup d’envoi, et que ce nouveau système de billets que les Blues ont mis en place cet été provoque d’énormes bugs pour cette première journée de championnat. Les médias britanniques rapportent que des touristes, qui ont acheté des billets via le site du club, à 250 euros l’unité, ont tout simplement vu leur sésame disparaitre depuis ce matin. Le propriétaire Todd Boehly, présent en tribunes, appréciera le spectacle même si le club londonien assure que la situation est en cours de résolution.