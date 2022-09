Arsenal-PSV annulé, la TV et la police dans le dur

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Après l’annulation des rencontres de ce week-end en Premier League en raison du décès de la Reine Elisabeth II, le football anglais pourrait avoir du mal à repartir.

En effet, les forces de l’ordre sont mobilisées par les funérailles et le match d’Europa League entre Arsenal et le PSV Eindhoven a ainsi été annulé. L’UEFA a annoncé qu’il y avait un manque de disponibilités des ressources policières, alors que les évènements vont se multiplier d’ici lundi et les funérailles de la Reine d’Angleterre. A noter que plusieurs matchs pourraient être annulés encore ce week-end pour les mêmes raisons, et notamment le choc entre Chelsea et Liverpool.

Des centaines de milliers de spectateurs sont attendus ce week-end pour les évènements et les mobilisations des forces de l’ordre sont exceptionnelles. Si les rencontres de Ligue des Champions devraient être maintenues, d’autres matchs de Premier League sont en danger, et notamment l’opposition toujours très chaude entre Leeds et Manchester United. En plus de cela, en raison de la couverture mondiale de l’évènement des prochains jours, le nombre de camions de télévision disponibles pour les rencontres de football a drastiquement baissé.