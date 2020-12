Arsenal : Encore une décision folle contre William Saliba ?

Dans : Premier League.

Véritable pépite défensive de l’AS Saint-Etienne, William Saliba est pour le moment totalement zappé à Arsenal.

Dans le Forez et pas uniquement, personne ne comprend cet entêtement de Mikel Arteta de ne pas solliciter le jeune défenseur central, qui n’a même pas été mis sur les listes pour jouer cette saison. Pour un élément recruté à quasiment 30 ME, cela a de quoi interpeller. Et après un retour en prêt à l’ASSE peu concluant en raison de nombreux pépins physiques, l’ancien joueur de Bondy prend son mal en patience en attendant cet hiver. Un prêt est prévu au programme, si possible dans un autre club anglais, afin de le préparer pour les futures confrontations. L’ASSE a donc peu de chances de récupérer encore une fois son ancienne tour de contrôle, mais si l’espoir est toujours là.

Mais Goal et le Daily Express affirment qu’il pourrait en être autrement, avec une décision qui risque de provoquer l’incompréhension à Arsenal. En effet, les Gunners n’écartent pas totalement l’idée d’un transfert définitif de William Saliba en cas de belle offre. Une preuve en tout cas que Mikel Arteta ne compte pas sur le Français pour les mois à venir, si ce n’est plus. Toutefois, cette information est à prendre avec une grande prudence, car les chances de voir un club anglais poser une somme conséquente pour un joueur inutilisé sont maigres. En plus de cela, Saliba, qui a bien l’intention de s’imposer au sein du club londonien, se dit aussi que les résultats catastrophiques d’Arsenal actuellement pourraient redistribuer les cartes en cas de limogeage de Mikel Arteta. Ce n’est pour le moment pas évoqué, mais Arsenal est tout de même 15e actuellement…