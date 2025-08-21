Arsenal bat Tottenham et signe Eze, ça fera 300 millions ‍!

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Arsenal a d'énormes ambitions cette saison, et son dernier coup le prouve. Eberechi Eze arrive à l'Emirates, et l'addition monte pour les Gunners.

Nouveau coup de folie pour Arsenal, qui se montre très ambitieux dans ce mercato. Ces dernières heures, le club londonien a doublé son voisin et ennemi de Tottenham pour faire signer Eberechi Eze, intenable depuis plusieurs mois avec Crystal Palace. Le milieu offensif anglais était pourtant tout proche de rejoindre les Spurs, qui avaient misé 70 ME pour convaincre Palace de boucler le transfert. Mais la dernière offre des Gunners a fait la différence, et Eze est attendu en fin de semaine à Arsenal, après avoir joué un dernier match avec les Eagles en Conférence League ce jeudi soir. Pour damner le pion à son voisin, Arsenal a mis 78,5 millions d’euros sur la table, pour ce qui sera sa plus grosse recrue de l’été. Le club londonien a déjà fait venir Martin Zubimendi, Viktor Gyokeres, Noni Madueke, Christian Norgaard et Cristhian Mosquera notamment, pour 224 millions de dépensés. L’enveloppe finale dépassera donc les 300 millions d’euros pour permettre enfin aux Gunners de lutter jusqu’au bout pour un titre majeur cette saison ?