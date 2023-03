Antonio Conte viré avant la fin de la semaine par Tottenham !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Antonio Conte a craqué après le nul de Tottenham à Southampton (3-3), l'entraîneur italien des Spurs vidant son sac et allumant ses joueurs de manière désormais légendaire. Mais ce coup de sang a un prix, l'ancien coach de l'Inter devrait être viré cette semaine.

« L’histoire de Tottenham c’est ça ! Cela fait 20 ans que le propriétaire est là, et ils n’ont jamais rien gagné. Une nouvelle fois on a montré que nous n’étions pas une équipe, nous sommes juste onze joueurs qui vont sur le terrain. Je vois des joueurs égoïstes, je vois des joueurs qui ne veulent pas s’entraider, qui n’y mettent pas de cœur. » Samedi, les Anglais ont découvert de quel bois se chauffait Antonio Conte lorsqu’il n’était pas content, et visiblement Daniel Levy, le propriétaire des Spurs n’a pas apprécié, de même que certains cadres du vestiaire. Si le coach italien arrive en fin de contrat en juin prochain, il n’ira probablement pas jusqu’à cette date. Alors que les Spurs sont sous la menace de Newcastle au classement de Premier League, la presse anglaise annonce ce lundi soir que le patron de Tottenham a décidé de limoger Antonio Conte dans les prochains jours, Levy voulant profiter de cette trêve internationale pour changer une nouvelle fois d’entraîneur. Pour succéder à Conte, le nom de Thomas Tuchel, viré il y a plusieurs mois par Chelsea, revient de manière insistante, tout comme celui plus improbable de Mauricio Pochettino, viré par les Spurs en 2020.