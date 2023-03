Antonio Conte dynamite Tottenham, alerte au PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'un incroyable coup de sang samedi soir, après le nul de Tottenham face à Southampton, Antonio Conte n'est pas loin de tout envoyer promener chez les Spurs. Cité comme l'un des possibles successeurs de Christophe Galtier, l'entraîneur italien pourrait être un choix musclé du Qatar.

Antonio Conte a la réputation d'être un technicien qui ne laisse rien passer à son vestiaire, quitte parfois à rapidement s'en mettre une partie à dos. Mais on ne changera pas le coach italien, et ceux qui en doutaient ont dû se rendre à l'évidence samedi après le nul concédé (3-3) par les Spurs chez la lanterne rouge après avoir mené 3-1 jusqu'à la 77e minute. Même si Tottenham est toujours quatrième de Premier League, mais sous la menace de Newcastle, Antonio Conte n'a pas apprécié du tout le comportement de son équipe et il a rapidement dégainé. Tout le monde en a pris pour son grade, au point même que les médias anglais se demandant combien de temps il va rester à son poste après un tel pétage de plomb.

😳 Antonio Conte a complètement craqué en conférence de presse après le match nul de Tottenham contre Southampton ! pic.twitter.com/FYiufVwAfa — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 18, 2023

Face aux médias, celui qui a déjà quitté la Juventus et l'Inter sur un désaccord avec ses dirigeants, a frappé fort. « Ici, ils ne veulent pas jouer sous pression, c'est trop facile. L’histoire de Tottenham c’est ça ! Cela fait 20 ans que le propriétaire (Daniel Levy) est là, et ils n’ont jamais rien gagné. Une nouvelle fois on a montré que nous n’étions pas une équipe, nous sommes juste onze joueurs qui vont sur le terrain. Je vois des joueurs égoïstes, je vois des joueurs qui ne veulent pas s’entraider, qui n’y mettent pas de cœur. Le club nous paie et cela coûte beaucoup d’argent, les joueurs reçoivent de l’argent et moi aussi je reçois de l’argent. C’est la première fois de ma carrière que je vois une situation comme ça. Je suis vraiment fâché, et tout le monde doit prendre ses responsabilités, pas seulement le club, le coach et le staff. Les joueurs sont impliqués dans cette situation, et il est temps de changer cette situation si Tottenham veut changer. Si le club veut continuer dans cette direction, ils peuvent changer d’entraîneurs encore et encore, mais la situation ne changera pas. Croyez-moi ! », a notamment lancé Antonio Conte à des journalistes sidérés, le coach se lançant dans une longue tirade de 10 minutes avant de tourner les talons. Et forcément, 24 heures plus tard l'avenir du manager italien paraît menacé chez les Spurs.

Le PSG prêt à bondir, Antonio Conte sera libre

Pour le Sun, il est non seulement désormais acquis que Daniel Levy ne fera aucune offre pour prolonger Antonio Conte, qui arrive à la fin de ce dernier en juin prochain, mais en plus l'actuel manager pourrait bien sauter plus vite qu'il ne le pense, Tottenham ayant besoin de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, ce qui n'est pas acquis. Et dans ce contexte, le nom du Paris Saint-Germain est déjà cité de l'autre côté de la Manche, Conte ayant déjà été cité plusieurs fois dans le passé comme un possible entraîneur des champions de France sans que cela se concrétise. Car si certains reprochent à Christophe Galtier d'être trop fan de ses stars, en faisant venir Antonio Conte l'été prochain, Nasser Al-Khelaifi ferait un choix totalement inverse, l'ancien footballeur italien étant connu pour être impitoyable avec ses joueurs. Le Qatar pourrait-il lancer ce nouveau pari ? Réponse dans quelques semaines, mais il est clair que si Antonio Conte débarque en Ligue 1, cela va souffler fort au Camp des Loges.