Ang : Traoré c’est Musclor, il explique sa transformation

Dans : Premier League.

Durant le Boxing Day, la victoire de Wolverhampton face à Manchester City a marqué les esprits. La grosse performance d’Adama Traoré a notamment sauté aux yeux…

En août 2015, l’Espagnol quittait le FC Barcelone, où il n’a jamais eu sa chance en équipe première. Cinq ans plus tard, le voilà à 23 ans considéré comme l’un des plus grands cracks de la Premier League anglaise. Capable d’évoluer au poste de latéral droit mais également au poste de milieu droit, il a surtout subi une immense transformation au cours des dernières années, devenant sans doute le joueur le plus musclé des cinq grands championnats. Interrogé par le média Sport, son préparateur physique Oscar Rodriguez a expliqué cette incroyable métamorphose.

« Nous ne parlons pas de force, mais de puissance. Quand il est arrivé au centre à Barcelone, il a commencé un entraînement iso-inertiel. Un joueur, pour être professionnel, doit donner plus de 600 watts de puissance et Adama n'en avait que 590. Aujourd'hui, il est à plus de 1000. Nous travaillons tout avec des machines à haute vitesse, et avec le contrôle de la musculature pour compenser. Il est parti affecté de Barcelone. Il avait recalé des offres les années précédentes et il pensait faire la présaison avec l'équipe, mais ce ne fut pas le cas » a indiqué le préparateur d’Adama Traoré, lequel a peut-être abusé des séances de musculation avec son client au vu du résultat final.