Ang : Terrorisé par le PSG, Liverpool ne s’arrête plus

Libre après son désaccord avec Liverpool cet été, Georginio Wijnaldum en a profité pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Un départ que les Reds ont mal vécu. Ce qui explique la vague de prolongations signées ces derniers mois.

Le Paris Saint-Germain fait peur, et pas seulement sur le terrain. Sur le marché des transferts aussi, les cadors préfèrent désormais assurer leurs arrières au cas où le club de la capitale débarquait avec ses millions. C’est effectivement le sort subi par Liverpool qui n’a pas réussi à trouver un accord avec Georginio Wijnaldum à la fin de son contrat. Ainsi, le Néerlandais a pu s’engager librement avec les Parisiens, sous le regard déçu du manager Jürgen Klopp.

« Il n'y a rien qui ne me manquera pas chez lui. C'est l'un des joueurs les plus intelligents que j'ai eu le privilège d'entraîner. Sa contribution était hors normes, le rêve d'un entraîneur », confiait le coach des Reds après le départ de son milieu. Du coup, Liverpool ne veut plus revivre ça, d’où la vague de prolongations signées ces derniers mois. Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson Jordan Henderson, Fabinho… Tous ont récemment signé un nouveau bail. Mais ce n’est pas tout.

Le flop Keita bientôt blindé ?

Comme l’attaquant Mohamed Salah, qui pose problème à cause d’énormes prétentions salariales, Naby Keita négocie lui aussi un nouveau contrat. Le sien n’expire que dans deux ans, mais là encore, la crainte d’un départ libre a incité les dirigeants à lancer les discussions, nous apprend Calciomercato. Une information plutôt étonnante dans la mesure où le milieu de terrain, recruté pour 60 millions d’euros au RB Leipzig en 2018, ne s’est jamais imposé sous les ordres de Jürgen Klopp. Le Guinéen était même annoncé sur le départ à l’Atlético Madrid cet été. A croire que les Reds n’ont aucune envie de perdre l’argent investi sur son transfert.